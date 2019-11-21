Источник: Максим Соколов может перейти на работу в администрацию Санкт-Петербурга

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов может перейти на работу в администрацию Санкт-Петербурга, сообщает политолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».

«В ближайшие недели Максим Соколов может стать первым вице-губернатором Санкт – Петербурга»,— сообщается в Telegram-канале. — Соколов серьезно укрепит команду губернатора Беглова и поможет в реализации гиганских планов перемен в Северной столице, которые ранее анонсировал Беглов»,— отмечается в сообщении.

Согласно сайту правительства Санкт-Петербурга, в администрации города сейчас работает 10 вице-губернаторов. Ни у одного из них нет должности «первого» вице-губернатора. “Ъ-СПб” ожидает комментарий от правительства Санкт-Петербурга. В пресс-службе ЛСР “Ъ-СПб” сообщили, что им об изменениях не известно.

19 ноября Максим Соколов был на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На вопрос корреспондента “Ъ-СПб”, что обсуждалось на встрече, он ответил, что ЛСР – один из крупнейших застройщиков города, и проекты могут обсуждаться различные. На звонок “Ъ-СПб” господин Соколов не ответил.

Максим Соколов возглавлял Минтранс в 2012-2018 годах, до этого работал в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В августе 2018 года был назначен генеральным директором «Группы ЛСР», сменив на этом посту основного владельца группы Андрея Молчанова. В июне 2019 года господин Молчанов вновь возглавил компанию, а господин Соколов занял должность первого заместителя гендиректора компании. В июле Максим Соколов также вошел в совет директоров «Аэрофлота» в качестве независимого директора.