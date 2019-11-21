Главу Росалкогольрегулирования по ЦФО обвинили в злоупотреблении полномочиями

Руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (ЦФО) Сергея Пальцева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Пресненского суда. Его отправили под домашний арест до 29 января.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что следствие вызвало на допрос заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о должностных злоупотреблениях. По данным агентства, в рамках расследования по этому делу несколько дней идут обыски, допросы и изъятие документов.

Напомним, в декабре 2018 года суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, его объявили в международный розыск. Господину Чуяну заочно предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Игорь Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп» (и еще находясь на госслужбе), организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению (по данным «Интерфакса», следствие пока оценило его в 30 млрд руб.). В сентябре Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества господина Чуяна почти на 260 млн руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Недвижимость экс-главы Росалкогольрегулирования арестовали по списку СКР».