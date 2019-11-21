СМИ: замруководителя Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СКР

Заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную доставили на допрос по делу о должностных злоупотреблениях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Обыски, выемка документов и допросы в рамках этого дела проводятся в течение нескольких дней, добавил собеседник агентства.

«Голосную допрашивают по уголовному делу о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу»,— говорится в сообщении.

Источники РЕН ТВ сообщил, что задержание связано с возбужденным уголовным делом по фактам махинаций и злоупотреблений в сфере производства пива. Расследованием дела занимается Главное управление СКР. По информации источников РБК, в СКР Ирину Голосную доставили сотрудники ФСБ. Источник издания уточнил, что задержание по делу может быть не последним и следствие рассматривает возможность возбуждения дела об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В пресс-службе Росалкогольрегулирования ситуацию комментировать отказались.

Ирина Голосная была назначена замруководителя Росалкогольрегулирования 30 декабря 2018 года, сообщается на сайте службы. До этого с 2011 года была врио замруководителя, замруководителя, а также руководителем межрегионального управления ведомства по ЦФО.

Напомним, в декабре 2018 года суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, он объявлен в международный розыск. Игорю Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшая тяжкие последствия). В сентябре СКР добился ареста его имущества.

Подробности — в материале “Ъ” «Недвижимость экс-главы Росалкогольрегулирования арестовали по списку СКР».