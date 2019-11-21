Российско-финский проект «Туристический коридор» может привлечь до 1 млн туристов

В рамках совместного российско-финского проекта «Туристический коридор» может быть создано 60 новых маршрутов, объединяющих Петербург с четырьмя городами озерного района Саймаа. Акцент будет сделан на привлечение туристов в период низкого сезона. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила журналистам начальник отдела по развитию подведомственного комитету по туризму СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская.

По словам госпожи Невинской, на начальном этапе разработчики проекта рассчитывают на привлечение около 200 тыс. туристов, в дальнейшем потенциальный турпоток может составить до 1 млн человек ежегодно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что общий бюджет созданного властями Петербурга и Южно-Восточной Финляндии совместного туристического коридора Петербург – Саймаа составит около €800 тыс. Большую часть этой суммы предоставит грант в рамках программы приграничного сотрудничества, рассчитанной на период до 2020 года. На 50% он состоит из финансирования от Евросоюза, на 25% — из средств, выделяемых Финляндией, еще 25% выделяет российская сторона. Реализация проекта «Туристический коридор» началась в 2019 году.