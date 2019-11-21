«Яндекс» расширяет «Лавку»

На рынке сервисов экспресс-доставки продуктов из магазинов обостряется конкуренция. «Яндекс» уже вывел свой проект «Яндекс.Лавка» за пределы Москвы, и в дальнейшем не исключен запуск в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Инвестиции на такую экспансию оцениваются до 300 млн руб. Сегодня на федеральном уровне уже работает проект Сбербанка «СберМаркет».

Проект по экспресс-доставке продуктов из собственных dark store «Яндекс.Лавка» вышел за пределы Москвы. На данный момент сервис запущен также в Химках, Реутове и Красногорске. В компании заявили “Ъ”, что прорабатывают все направления Подмосковья. Говорить о планах на дальнейшую экспансию там не стали. Один из основателей агентства Data Insight Борис Овчинников считает, что выход «Яндекс.Лавки» в регионы также возможен за счет активного присутствия там других сервисов компании — «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» (доставка блюд из ресторанов).

«Яндекс.Лавка» открывает dark store в помещениях площадью до 130 кв. м, стоимостью не дороже 1,5 тыс. руб. за 1 кв. м, за исключением центральных районов Москвы. Таким образом, расходы на аренду одного объекта могут быть до 2,4 млн руб. в год.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что сервис экспресс-доставки будет актуален для всех городов-миллионников. Стоимость подобной экспансии «Яндекс.Лавки» и затраты на развитие в Московском регионе и Санкт-Петербурге он оценивает до 300 млн руб.

Конкурент «Яндекс.Лавки» — сервис доставки продуктов «СберМаркет» (принадлежит Сбербанку, ранее назывался Instamart) уже работает во всех городах-миллионниках. Сервис «Самокат» (контролируется девелоперской ГК ПИК Сергея Гордеева) активно развивается не только в Московском регионе, но и в Санкт-Петербурге, знает господин Бурмистров. В «СберМаркете» рассказали, что на регионы приходится 52% заказов и 36% всей выручки. Связаться с представителем «Самоката» не удалось.

Продажи «Яндекс.Лавки» в Подмосковье пока сопоставимы с московскими, говорят в компании.

Михаил Бурмистров, впрочем, считает, что основной объем спроса для подобных сервисов в среднесрочной перспективе останется в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам господина Бурмистрова, бизнес-модель с распределенными складами и коротким плечом курьерской доставки эффективна, но широкое покрытие и продвижение услуг требуют значительных инвестиций, при этом стоимость продуктов не должна сильно превышать уровень цен в крупнейших сетях. Для сравнения, в Москве в «Яндекс.Лавке» молоко 1,5% жирности «Домик в деревне» в среду было доступно по 89 руб., в «Перекрестке» — по 91,9 руб. за упаковку 1,5 л. Сыр «Брест-Литовский» стоил 198 руб. и 185 руб. (с учетом скидки 11%) за пачку объемом 200 гр. соответственно. Стоимость доставки «Яндекс.Лавки» зависит от района заказа.

Как отмечает Михаил Бурмистров, для подобных сервисов экспресс-доставки особенно актуально наличие широкого ассортимента кулинарной продукции — категории с высокой рентабельностью. В «Яндекс.Лавке» сегодня на кулинарию приходится 20% заказов, и компания планирует наращивать долю готовых блюд, рассказывает ее представитель. Продукция под собственной торговой маркой должна производиться на фабрике-кухне в Санкт-Петербурге и цехах четырех крупных партнеров в Москве. «Яндекс.Лавка» также тестирует продажи наборов для готовки поштучно и без подписки, тиражирование запланировано на первый квартал 2020 года, говорят в компании. Проблемы в конкуренции сервиса с другими проектами «Яндекса» — «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Шеф» (доставка наборов для готовки) Борис Овчинников: доход в любом случае получит «Яндекс».

Никита Щуренков, Дарья Андрианова