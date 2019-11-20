Генпрокуратура требует экстрадиции Сергея Петрова

Генпрокуратура будет добиваться экстрадиции главы «Рольфа» Сергея Петрова. Об этом представитель ведомства заявил на заседании по продлению меры пресечения топ-менеджеру автодилера — Анатолию Кайро. Позже Генпрокуратура подтвердила, что основатель «Рольфа» находится в стране, у которой нет оснований для экстрадиции, но прокуроры тем не менее будут требовать его выдачи. По неподтвержденным данным, бизнесмен находится в Австрии — у него есть гражданство этой страны.

В чем обвиняют Петрова в России — в справке “Ъ FM”.

В июне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Петрова и еще ряда топ-менеджеров группы компаний «Рольф». Их обвинили в выводе средств компании по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил 4 млрд руб., продав «Рольфу» по «многократно завышенной», по мнению следователей, цене акции компании «Рольф Эстейт». Сам фигурант это отрицает. В рамках этого уголовного дела задержали директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Его обвиняют в причастности к выводу средств. После задержания Кайро поместили под домашний арест. В июле акционеры «Рольфа» вывели из совета директоров обоих фигурантов уголовного дела. А в середине ноября принадлежащая Петрову компания Delance Limited объявила, что бизнесмен рассматривает возможность продажи «Рольфа». В сообщении при этом утверждалось, что это не связано с уголовным делом.

Сергея Петрова не выдадут России, в этом убежден его адвокат Александр Макаров: «Дело вымучено изначально, возбуждено поспешно, носит элементы заказного характера, и думаю, что оснований к экстрадиции нет, с точки зрения законодательства той страны, где он находится, и по целому ряду других обстоятельств, которые, как только поступит такой запрос, будут представлены соответствующими защитниками в компетентные органы».

Шансы российской Генпрокуратуры добиться выдачи Петрова стремятся к нулю, полагает адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Денис Касаткин: «Генеральной прокуратуре трудно будет убедить австрийских судей, которые будут принимать непосредственно решение об экстрадиции, что данное преступление не связано с политическими мотивами. Кроме того, вряд ли совершенные Петровым действия, которые российскими правоприменителями толкуются как преступления, подпадают под какое-либо преступление по австрийскому законодательству. Если оценивать практику выдачи из Австрии, то в целом она есть.

В основном выдача из Австрии осуществляется по преступлениям общеуголовной направленности таким, как мошенничества, преступления против собственности, грабежи, разбои.

На мой взгляд, шансы осуществить экстрадицию Петрова в Российскую Федерацию крайне малы с учетом тех обстоятельств, которые нам известны в настоящий день».

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Сам Сергей Петров оказался недоступен для оперативного комментария “Ъ FM”.

Петр Пархоменко