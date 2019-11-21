Концерт без заявок

Краевые власти представили депутатам законодательного собрания еще один крупный проект на территории Товарного двора. Это концертно-спортивный комплекс стоимостью 6,7 млрд руб. Часть средств планируется привлечь из федерального бюджета. Однако конкретные суммы пока неизвестны. У депутатов возникли вопросы по поводу целесообразности строительства нового объекта при наличии в Перми крупных спорткомплексов, а также опасения по поводу организации парковочного пространства рядом с комплексом.



Постоянно действующая рабочая группа Законодательного собрания Пермского края по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры обсудила проект концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе Перми. По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, комплекс планируется разместить в Дзержинском районе, на участке бывшего Товарного двора. В 2018 году краевые власти выкупили у АО «РЖД» объекты, расположенные на этой территории, за 798,7 млн руб. После этого в собственность региона перешел участок площадью 14 га.

Предполагается, что концертно-спортивный комплекс, рассчитанный на 10,5 тыс. мест, расположится на площади 32,6 тыс. кв. м. Оценочная стоимость объекта — 6,7 млрд руб. Проектирование оценивается в 210 млн руб. Разработку проектно-сметной документации предполагается завершить в 2021 году, строительно-монтажные работы запланированы на 2022–2024 годы.

Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в пресс-службе правительства Пермского края, проектирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета. «Это предварительная оценочная стоимость. Точную стоимость можно назвать после формирования технического задания и утверждения сметы на проектирование»,— отмечают в правительстве.

По словам министра спорта Пермского края Владимира Епанова, существует возможность привлечь на строительство комплекса федеральное финансирование. «В министерство спорта соответствующие письма написали федерации баскетбола, хоккея и фигурного катания»,— добавил министр. Однако возможный объем софинансирования он не назвал. В пресс-службе краевого правительства сообщили „Ъ-Прикамъе“, что «объем софинансирования будет обсуждаться после включения объекта в адресно-инвестиционную программу и проектирования комплекса».

Депутат Александр Григоренко поинтересовался, насколько целесообразно строить в Перми еще один крупный спортивный объект. «У нас есть „Молот“, где играют хоккейная и баскетбольная команды. Есть спорткомплекс имени Сухарева, который тоже используется спортсменами. Если говорить о концертной арене, то существует конкуренция опять же между СК Сухарева и „Молотом“. И третий объект будет лишним»,— заявил депутат. Владимир Епанов ответил, что в регионе «существует дефицит льда и спортивных объектов в целом». Он добавил, что УДС «Молот», который руководство региона планирует приобрести в краевую собственность, нуждается в ремонте.

«Что планируется, кроме ледовой арены?» — уточнил господин Григоренко. «Планируем фитнес-залы, залы для гимнастики, борьбы, бокса. Существует много вариантов. Сейчас мы работаем со спортивными федерациями, чтобы использовать новый комплекс максимально эффективно»,— ответил министр спорта.

Заместитель председателя инфраструктурного комитета краевого парламента Александр Третьяков спросил, будет ли комплекс обеспечен парковочными местами. В ответ Андрей Колмогоров заявил, что напротив концертно-спортивного комплекса предусмотрен многоуровневый паркинг площадью 23,2 тыс. кв. м.

Господин Третьяков возразил, что этого недостаточно для организации «соревнований высокого уровня». «Я был в Европе на подобных объектах, видел, как организованы парковочные пространства. Там через 30–40 минут после соревнований уже никого нет. Здесь же ситуация будет напоминать Сухарева, где выехать невозможно. Час был на соревнованиях, и еще час потратил, чтобы выехать»,— поделился депутат. Министр строительства пообещал, что транспортная развязка «будет повеселее, чем на Сухарева».

Александр Третьяков отметил также, что планируемый объект соответствует требованиям Континентальной хоккейной лиги. ХК «Молот-Прикамье» сейчас играет в Высшей хоккейной лиге — втором дивизионе профессионального хоккея России. «В перспективе КХЛ планируется, или мы строим, чтобы только концерты проводить?» — спросил депутат. «Мы стремимся»,— ответил региональный министр спорта. Несмотря на замечания, рабочая группа поддержала включение спортивно-концертного комплекса в перечень объектов капитального строительства.

Константин Кадочников