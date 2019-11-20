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СТСЖ выдвинул Ивана Малахеева на звание «Заслуженный журналист РФ»

Правление Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) выдвинуло Ивана Малахеева на звание «Заслуженный журналист РФ». Решение будет направлено на рассмотрение в Москву. Напомним, звание «Заслуженный журналист РФ» было учреждено в 2018 году. Его присваивает президент России.

Иван Малахеев родился в 1944 году. Работал в газете «Березовский рабочий», единственный человек, который был главным редактором трех главных газет Свердловской области — «На смену!», «Вечерний Свердловск» и «Уральский рабочий». В 1976 году вступил в Союз журналистов СССР. Многие годы занимался преподавательской деятельностью на факультете журналистики Уральского госуниверситета (УрГУ).

Николай Яблонский


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