Компенсации отложили на будущее

Минтранс перенес компенсации авиакомпаниям на следующий год. Из-за этого билеты могут подорожать. Ведомство планировало к 1 ноября выделить перевозчикам 23 млрд руб. и таким образом компенсировать резкий рост цен на авиакеросин в 2018 году. Но по данным РБК, замминистра транспорта Александр Юрчик рассказал, что сейчас в бюджете нет свободных средств. Поэтому перевозчики смогут получить деньги только в 2020 году. Вырастут ли цены на авиаперелеты? “Ъ FM” обратился за ответом на этот вопрос в Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, которая и просила о компенсациях.

Заместитель исполнительного директора ассоциации Борис Шокуров не стал прогнозировать рост цен, но напомнил, что авиакомпании уже не могут восполнить убытки: «По индексу потребительских цен полет в салоне эконом-класса по 10 месяцам наблюдается рост уже больше 12%. Пока мы можем сказать, что первое полугодие и те маркеры рынка, которые были в третьем квартале, показывают, что третий квартал не сможет компенсировать в значительной степени операционные убытки первых двух. А четвертый квартал, к сожалению, у нас традиционно убыточный».

Летом следующего года цены на перелеты могут вырасти примерно на 15%, считает главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Можно ожидать некоторого роста цен, причем не сейчас — не в низкий сезон, — потому что сейчас и так все летают с небольшой загрузкой.

Скорее всего, авиакомпании будут пытаться отыграть отсутствие этих компенсаций в следующем “высоком” сезоне летом, поэтому билеты в следующем году могут подорожать.

Также еще нужно сделать поправку на инфляцию. Я думаю, в среднем в зависимости от направления цена может вырасти на 15%. Возможно, будут какие-то скрытые подорожания, то есть когда не напрямую тариф будет увеличиваться, может, за счет каких-то высоких дополнительных сборов на дополнительные услуги вроде багажа, перевозку котов каких-нибудь».

Согласно отчету ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, только в первом квартале этого года совокупный убыток российских авиакомпаний составил 45 млрд руб. Это почти столько же, сколько они потеряли за весь 2018 год.