Призывников ЮВО осудили за насилие и вымогательство

Бывшие призывники, служившие в Буденновском военном гарнизоне, Касим Темиров и Карабудин Курманаев признаны виновными в избиении товарищей. Темиров также был признан виновным в вымогательстве денег у сослуживцев (ч. 1 и ч. 2 ст. 335, ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Касима Темирова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 25 тыс. руб. Карабудину Курманаеву суд назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком еще на один год.

Судом установлено несколько эпизодов неуставных взаимоотношений в войсковой части: один раз сослуживец не принес сахар Темирову, за что его избили, в другой раз призывник вышел покурить из казармы, не получив на то разрешение Темирова, за что и «понес наказание». В остальных случаях Темиров «собирал дань» с сослуживцев. Если те отказывались платить, то к ним применялась сила. На процессе подсудимые согласились с предъявленным обвинением.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону