Компании переросли страховку

Банкиры просят ЦБ заняться проблемой постоянной переплаты в Фонд страхования вкладов за предприятия малого бизнеса. Участники рынка указывают, что из-за задержек обновления реестра МСБ они нередко перечисляют деньги за компании, которые уже не подпадают под страховку. В ЦБ готовы рассмотреть вопрос, но решить его может быть технически непросто.

На конференции АРБ «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» 19 ноября участники рынка предложили пересмотреть порядок определения страховых взносов в Фонд страхования вкладов АСВ за предприятия малого и микробизнеса. По словам банкиров, кредитные организации порой платят «за воздух», а именно — за компании, которые уже утратили статус малого и микробизнеса и выпали из системы страхования вкладов.

По закону «О страховании вкладов в банках РФ» страхованию подлежат вклады в банках физлиц, а с 1 января 2019 года — также малых предприятий, находящихся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом реестр МСБ обновляется раз в год, в начале августа. По данным АСВ, на 1 октября 2019 года было застрахованы средства 2,14 млн малых предприятий на сумму более 3 трлн руб. За первое полугодие 2019 года взносы по остаткам на их счетах составили 9,5 млрд руб., за третий квартал ожидается около 4,5 млрд руб.

Взносы в фонд составляют 0,15% от расчетной базы (среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по учету вкладов), платятся поквартально. Однако, поясняет глава совета директоров НС-банка Юрий Петров, возникает парадоксальная ситуация: реестр ФНС субъектов МСБ публикуется с большой задержкой, и потому банк порой узнает об утрате его клиентом статуса МСБ уже после того, как взносы уплачены. «То есть средства, которые мы уже перечислили в АСВ, оказывается, не нужно было платить, так как объект уже вылетел из реестра с 1 января текущего года,— пояснил Юрий Петров.— При этом сейчас у банков нет возможности пересдать отчетность и зачесть излишне уплаченные средства в фонд, эти деньги для банка потеряны». Глава департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов выразил готовность рассмотреть и проработать вопрос. От более детальных комментариев в ЦБ отказались.

В АСВ указали, что реестр ФНС «является единственным способом отделить застрахованных юрлиц от незастрахованных».

Наличие записи о компании в реестре на текущую дату порождает, с одной стороны, обязанность АСВ выплатить страховое возмещение по вкладам, а с другой стороны — обязанность действующего банка включить остаток на счете данного лица за этот день в расчет страховых взносов в счет текущего квартала. Корректировка есть, указывают в АСВ, но лишь в случае выявления банком каких-либо ошибок в едином реестре МСП, подтвержденных ФНС.

Банки уверены, что необходима корректировка отчетности не только в случае ошибок в реестре ФНС, но и при уточнении статуса клиента-юрлица после его обновления. «Переплата сейчас ощутима, поэтому банки заинтересованы в скорейшем урегулировании данного вопроса»,— указывает директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. По словам главы банка «Точка» (работает на лицензии банка «ФК Открытие») Бориса Дьякова, хотя переход из одного «агрегатного состояния» в другое происходит не так часто, это важная инициатива. Неофициально банкиры оценивают такую переплату в десятки миллионов рублей. В то же время ряд крупнейший универсальных банков указал, что подобная новация интересна небольшим игрокам, специализирующимся на МСБ, так как в расходах крупных универсальных банков данные переплаты не столь ощутимы.

Эксперты указывают, что предоставление возможности корректировок для банков может обернуться дополнительными сложностями.

«Если банки смогут корректировать отчетность по уплаченным взносам после уточнения реестра МСБ, то и при выплате страхового возмещения логично было бы также уточнять — является ли компания субъектом малого бизнеса, а подобные новации не интересны ни ЦБ, ни АСВ»,— считает собеседник “Ъ” в крупном банке.

В то же время все опрошенные эксперты сошлись во мнении, что более ранняя публикация реестра ФНС (там на запрос “Ъ” не ответили) также могла бы быть решением.

Вероника Горячева