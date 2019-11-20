На скользкую дорожку

Глава Перми Дмитрий Самойлов и его «дорожный» заместитель Анатолий Дашкевич доложили на пленарном заседании гордумы о том, как боролись с последствиями гололеда и ледяного дождя. Как признали чиновники, новые противогололедные материалы пришлось смешивать со стандартными, так как их смывало дождем, но сами поставили себе «четверку» за уборку проезжей части. Депутаты считают, что Дмитрию Самойлову нужен заместитель по общественной безопасности, чтобы пермяки не травмировались на тротуарах и оперативно узнавали о неблагоприятных погодных условиях.



В рамках часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы 19 ноября с докладом выступили глава города Дмитрий Самойлов и его заместитель Анатолий Дашкевич. Чиновники отчитались о борьбе с последствиями неблагоприятных погодных явлений — гололедицы и ледяного дождя 4 и 11 ноября. По словам Дмитрия Самойлова, метеослужба предупредила о ледяном дожде 4 ноября, а в городе был введен режим повышенной готовности. «Системы жизнеобеспечения и транспорт, все учреждения работали без сбоев. 5 ноября зарегистрировано 19 ДТП, это среднестатистический показатель. Тротуары были убраны к 6 ноября»,— сообщил господин Самойлов. При этом следующий неблагоприятный прогноз власти получили на 8 ноября, но он не оправдался, тогда как гололедица проявилась 11 ноября. На эту дату прогноз от метеослужбы не поступал. В ночь на 11 ноября уборкой города занимались 100 единиц техники и 150 рабочих, днем технику увеличили до 150 единиц, а рабочих — до 230. В ночь на 12 ноября цифры вновь выросли: 185 единиц техники и 230 рабочих. Как отметил Дмитрий Самойлов, с уборкой не справились многие управляющие компании. Кроме того, для обработки улиц пришлось использовать комплекс из «Галита», «Бионорда» и песко-соляной смеси. Большая часть материалов смывалась дождем. Травмировались свыше 200 жителей.

Депутат Надежда Агишева поинтересовалась проверкой работы подрядчиков. На что Дмитрий Самойлов ответил, что у подрядчиков есть обязанность по приобретению дорожной техники, а некоторые из них получат штрафные баллы. Депутат Арсен Болквадзе уточнил, возможно ли выплачивать компенсацию травмированным в гололед за счет сумм контрактов. «С ходу принять решение не готов. Количество замечаний, где скользко, и место получения травм, не совпадает. Шашкой рубануть не выходит, надо смотреть глубже»,— пояснил глава города.

Многие депутаты отметили эффект дежавю, так как в марте администрация тоже не смогла оперативно устранить гололед. Дмитрий Самойлов напомнил, что гололед отличается от гололедицы, а в городе был введен режим повышенной готовности, а не ЧС. «Что касается всех действий — некогда было вести разбор полетов. 12 ноября уборка,13 ноября — минус 17 градусов и снег, это убирали, разбор проведем»,— заверил глава города. Также он добавил, что было организовано информирование населения посредством десяти пресс-релизов, а СМИ выпустили 230 сообщений о неблагоприятных погодных условиях.

Председатель гордумы Юрий Уткин попросил Дмитрия Самойлова поставить оценку работам. Глава города оценил уборку проезжей части на «твердую четверку», тротуаров — на «тройку», работу управляющих компаний — на «три с минусом».

Позже с докладом выступил зам­главы администрации Анатолий Дашкевич. Он пояснил, что «Бионорд» использовался на 622 тыс. кв. м дорог и 323 тыс. кв. м тротуаров. «Оценивать его эффективность будем по окончании зимнего периода, организуем круглые столы, расскажем и покажем, эффективен он или нет»,— добавил господин Дашкевич.

Депутат Илья Лисняк отметил, что «Бионорд» используется и в других городах, потому ранее стоило обменяться с ними опытом. «Пытались контактировать с Казанью и Екатеринбургом, были не удовлетворены ответами. Пытались получить рекомендации от завода, они с нами отрабатывали»,— ответил Анатолий Дашкевич. Депутат Александр Филиппов предложил привлекать к подсыпке улиц силы Росгвардии.

В режиме мнений депутат Владимир Плотников поблагодарил Дмитрия Самойлова за то, что он «взял ответственность и вышел на трибуну». Олег Афлатонов поддержал мэрию: «Как энергетик, который сталкивался с ЧС, считаю, что администрация была готова и сработала достойно». Депутат Сергей Ильин добавил, что погодные условия влияют не только на благоустройство, но и на общественную безопасность: «Ситуация показала системную проблему: нет отдельного заместителя, который бы занимался этими вопросами». Надежда Агишева предложила властям отказаться от категорийности тротуаров, чтобы уборка проводилась одинаково качественно во всех районах Перми. «Считаю работу администрации удовлетворительной: все депутаты на месте, сломанных рук и голов не вижу, задали прошлогодние вопросы, получили прошлогодние ответы. Уборка зависит не только от администрации, но и от природных коллизий»,— заметил Геннадий Сторожев.

Зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин напомнил, что ранее гордума приняла регламенты скорости уборки. Так, дороги первой категории должны убираться за четыре часа, тротуары — не более чем за пять. «Гололед — это не прецедент. Правила принимали мы с вами. Администрация не уложилась в нормативы, и глава города это подтвердил. Либо нарушается документ, либо администрации необходимо подвергнуть изменениям эти параметры. Пока люди будут получать увечья, нельзя говорить, что мы справились»,— подчеркнул вице-спикер.

В итоге депутаты приняли вопрос к сведению, однако включили в него дополнительные пункты: рекомендовать главе города обеспечить своевременное и достоверное размещение в СМИ и соцсетях оповещений о погодных условиях; до 1 февраля предоставить информацию о мерах по выявлению нарушений в деятельности функциональных органов и должностных лиц, ответственных за ликвидацию последствий погодных явлений; усилить контроль.

Юлия Сырова