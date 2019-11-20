Хирургия вскрыла протест

В субботу нижегородцы собираются выйти на митинг против ликвидации единственного детского хирургического отделения в Автозаводском районе города. Стационар на базе общей хирургии местной больницы №40 не отвечает медицинским стандартам, поскольку лечение детей проводится вместе со взрослыми, поясняют в региональном минздраве. Чиновники говорят, что необходимо перевести отделение в профильную больницу Сормовского района в 15 км от Автозаводского. Это не устраивает жителей Автозавода, которые опасаются, что детям не будет оказана своевременная медицинская помощь и в экстренных случаях их не успеют вовремя довезти до больницы в другом районе.

Жители крупнейшего в Нижнем Новгороде Автозаводского района с населением 300 тыс. человек просят региональные власти сохранить единственное детское хирургическое отделение в больнице №40, работающее более полувека на базе взрослого стационара. Его планируется перевести в детский многопрофильный стационар больницы № 27 Сормовского района в 15 км от Автозавода. Такую необходимость в минздраве Нижегородской области объяснили несоответствием стационара стандартам оказания медицинской помощи детям. Там сообщили, что в хирургии детей принимают вместе со взрослыми пациентами и организовать отдельное помещение не позволяет здание больницы. В отделении нет оборудования для щадящих лапароскопических операций и не хватает педиатров, а многопрофильный детский центр больницы №27 располагает реанимацией и пространством для организации дополнительных 45 мест в стационаре. Прием в поликлинике ведут специалисты всех профилей, убеждают в минздраве, обещая сохранить объемы хирургической помощи через новое отделение в Сормовском районе, травмпункты и две детские поликлиники в Автозаводском.

«Учитывая вышесказанное, целесообразно перевести потоки детей с хирургической патологией в учреждение, где имеются все необходимые условия для оказания хирургической и травматологической помощи»,– считают в минздраве.

Более 4 тыс. нижегородцев подписали петицию против перевода детской хирургии и направили ее в Минздрав России и правительство Нижегородской области. «Врачи в этом отделении (больницы №40 Автозаводского района) есть, и они замечательные специалисты! Детям важны своевременно сделанные прививки при экстренных ситуациях и своевременно и на месте оказанная помощь при травмах и заболеваниях. Время, потраченное в пробках, может стать причиной смерти кого-либо из детей»,– пишут авторы петиции. 23 ноября автозаводцы планируют выйти на организованный областным отделением КПРФ митинг за сохранение детской хирургии в больнице № 40.

В качестве альтернативы переезду жители предлагают строительство нового стационара в Автозаводском районе при условии сохранения действующего на период организации детского филиала больницы №40.

Для решения вопроса минздрав создал специальный совет, в который вошли депутаты регионального парламента, районный глава Александр Нагин, общественники и представители надзорных органов. По итогам осмотра обеих больниц и совещаний совет все-таки решил проработать вопрос перевода детской хирургии, сообщил региональный министр здравоохранения Александр Смирнов. «Сначала мы должны укрепить амбулаторное звено Автозаводского района, включая оптимизацию работы травмпункта поликлиники при больнице №37, развитие амбулаторно-хирургической службы и реорганизацию работы больницы №27», - отметил Александр Смирнов. По его словам, рабочая группа снова обсудит вопрос через месяц, и если к 21 декабря запланированные работы не будут выполнены, перевод детской хирургии из больницы №40 будет отложен. Как сообщили “Ъ-Приволжье” авторы петиции, им удалось довести до министерства необходимость нового детского хирургического отделения, и правительство Нижегородской области, вероятно, рассмотрит такую возможность.

Роман Рыскаль