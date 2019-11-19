Coty притянет аудиторию Кайли Дженнер

Модель и миллиардер Кайли Дженнер продаст 51% своей косметической компании за $600 млн. Эта доля отойдет владельцу Max Factor — корпорации Coty. Кайли Дженнер — одна из самых популярных блогеров в Instagram, успевшая к 21 году заработать $1 млрд. Как ей удалось? И почему известная компания заинтересовалась нишевым брендом? Об этом — Глеб Силко.

Кайли Дженнер — блогер, производитель косметики, сестра Ким Кардашьян и самая молодая предпринимательницей в рейтинге богатейших женщин Forbes, заработавших состояние своими силами. Сейчас ей всего 22 года. В Instagram у нее 150 млн подписчиков — такая популярность позволила всего за четыре года обеспечить успех компании Kylie Cosmetics. Кроме профиля с лакшери-фотографиями, у Дженнер есть канал на YouTube, где она выкладывает инструкции по нанесению макияжа. Конечно, она использует и продвигает собственную продукцию. На одном из видео предпринимательница использует розовое брендированное зеркало, на котором крупными буквами написано Kylie.

Но за блеском хайлайтеров скрываются серьезные деньги и даже инновации. Буквально пару дней назад Дженнер придумала, как увеличить продажи своей косметики. Теперь в американских торговых центрах в вендинговых автоматах, где обычно продают снеки и шоколадные батончики, можно быстро «перехватить» помаду или палетку теней от Кайли. Вопрос только в качестве, ведь стоит косметика немало — примерно $20-25 за помаду, что сопоставимо с продукцией классических брендов.

Но главный редактор бьюти-блога о красоте Beauty Insider Яна Зубцова говорит, что продукт юной модели признали на рынке: «Все производится на международных заводах, там же, где и 90% всей косметики, если мы говорим о декоративной — это Colourpop Cosmetics и Intercos. Так что это достойное качество в любом случае. Но дальше мы вступаем на территорию борьбы хорошего с прекрасным: популярное лицо бренда в медиа-пространстве повышает интерес к косметике среди так называемого поколения Z — и в этом ее прелесть».

В таком случае зачем Кайли продавать большую долю в своем бизнесе? Ведь интерес Coty тут понятен: корпорация хочет заполучить еще один бренд, у которого уже есть одна из самых привлекательных аудиторий — молодежь. Скорее всего, Кайли стало трудно справляться с масштабами бизнеса, продолжает Яна Зубцова: «Она запустила линию ухода за лицом, волосами и baby-косметику.

Соответственно, компания стала брендом, а это совершенно другие объемы и капиталовложения».

Кроме того, передача доли бизнеса и обязанностей может быть частью стратегии Кайли по развитию своей марки, которую затем она сможет выгодно продавать, даже не участвуя в производстве, считает генеральный директор фэшн-компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Это так называемый лицензионный бизнес. Одним из самых популярных примеров является Pierre Cardin, под этим брендом выпускается буквально все, что касается моды, вплоть до самых мелких аксессуаров. И это совершенно независимые от дизайнера и компании вещи: торговое наименование используют исключительно за определенную плату».

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Вопрос теперь только в том, сможет ли Coty успешно развивать вверенный ей бизнес. Но известно, что Кайли останется лицом бренда. Учитывая перспективы рынка косметики, можно не сомневаться, что регулярные селфи Кайли с помадой в итоге обернутся жирными плюсами в бухгалтерской отчетности.

В марте Forbes признал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. По данным постоянно обновляющегося рейтинга издания, сейчас состояния предпринимательницы составляет ровно $1 млрд.