«Вашингтон» не переплюнуть

«Вашингтон Кэпиталс», лидер регулярного чемпионата НХЛ, одержал очередную победу — 5:2 — над «Анахайм Дакс», а Александр Овечкин забил очередной — 15-й — гол в первенстве, которому, впрочем, не суждено было превратиться в событие дня из-за громкого скандала с участием партнера Овечкина Гарнета Хэтауэя. Он был изгнан с площадки за редчайшее нарушение — плевок в соперника.

Уверенная домашняя победа над «Анахаймом» еще укрепила и так удивительно прочные позиции «Вашингтона» в регулярном чемпионате. Она была для него 16-й в 23 матчах. А из семи поражений вашингтонцы, между прочим, только три потерпели в основное время, то есть не набрав очков. По меркам НХЛ, лиги, отличающейся высочайшим уровнем конкуренции, это замечательные показатели. А в таблице «регулярки» сейчас не обнаружишь ни одной команды, про которую можно было бы сказать, что она располагается вплотную к «Вашингтону». Четыре ближайших преследователя — «Бостон Брюинс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерс» — отстают на семь очков.

«Горячим» остается и вашингтонский дуэт российских форвардов из Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. В матче с «Анахаймом» он соорудил гол, благодаря которому «Вашингтон» во втором периоде повел со счетом 2:0. Гол получился стандартным, что ли, и для его автора, и для ассистента. «Вашингтон» играл в большинстве, Кузнецов, продвигаясь к воротам, заставил голкипера Джона Гибсона поверить, что будет бросок, но вместо него отдал шайбу в левый круг вбрасывания — туда, где постоянно дежурит Овечкин с его мощнейшим щелчком. Впрочем, в данной ситуации он не понадобился — достаточно было не промахнуться по пустому углу.

Этот гол, не самый, мягко говоря, сложный в карьере, стал для Александра Овечкина 15-м в чемпионате. И он-то как раз располагается именно вплотную к тем, кто возглавляет снайперскую гонку: у Давида Пастрняка из «Бостона» — 17 шайб, у Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» — 16.

Впрочем, в главную тему для обсуждения на североамериканских спортивных ресурсах этому факту превратиться было не суждено из-за инцидента в концовке того же второго периода. Вашингтонский форвард Брендан Лайпсик на полной скорости от души впечатался в Дерека Гранта. За Гранта вступились партнеры, и за воротами «Вашингтона» вспыхнула серьезная драка в формате «звено на звено». Наблюдая за рубкой, публика, кажется, даже не обратила внимания на то, что хозяева в этой атаке успели забросить шайбу…

По итогам побоища был видеопросмотр, который привел к совершенно неожиданному результату. Пятиминутное удаление заработал нападающий «Вашингтона» Гарнет Хэтауэй. И не за особенно суровые тумаки соперникам, а за экстраординарное нарушение. Судьи, изучая видео, возможно, сами поразились, убедившись, что защитник «Анахайма» Эрик Гудбрансон не врал, когда жаловался на то, что Хэтауэй смачно плюнул в него: ну да, плевок в лицо был.

НХЛ уже объявила, что инициировала разбирательство по поводу поведения хоккеиста. Оно грозит ему дисквалификацией и штрафом. Хотя сам Хэтауэй, извинившись за проступок и признав, что в хоккее ему «не может быть места», уточнил, что Гудбрансон спровоцировал его, нанеся «удар исподтишка». «Плевок после этого сам вырвался у меня изо рта»,— жаловался форвард.

Алексей Доспехов