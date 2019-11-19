Завод пережил «Развитие»

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, группа компаний «Развитие» депутата воронежской облдумы Сергея Гончарова планирует построить на площадке ООО «Воронежский опытно-механический завод» (ВОМЗ) жилой комплекс на 40 тыс. кв. м. Само предприятие уже практически завершило перенос производства из Воронежа в пригородный Хохольский район. Сумма сделки по покупке участка площадью 2,3 га могла превысить 200 млн руб. при кадастровой стоимости в 140,6 млн руб. Эксперты считают, что всплеска спроса на жилье ожидать не стоит.

О том, что Воронежский опытно-механический завод переносит производство из облцентра и продал городскую площадку по улице 121-й Стрелковой Дивизии, 9, под застройку ГК «Развитие» Сергея Гончарова, “Ъ-Черноземье” сообщили источники в строительной отрасли. По данным Росреестра, участок уже принадлежит подконтрольному господину Гончарову ООО «Развитие север». Директор ВОМЗ, вице-спикер гордумы Александр Провоторов подтвердил “Ъ-Черноземье” перенос производства. «Он уже почти завершен, к новому году планируем открыть завод в Хохольском районе», — рассказал господин Провоторов.

Перенос площадки он объяснил коммерческой целесообразностью, однако сумму сделки раскрывать не стал: «Я не единственный акционер и не имею права комментировать».

Глава «Развития» Сергей Гончаров подтвердил “Ъ-Черноземье” факт приобретения участка площадью 2,3 га, находящегося в зоне трансформации. Сумму сделки девелопер раскрывать не стал. По оценке источников “Ъ-Черноземье” в отрасли, она могла составить более 200 млн руб. Кадастровая стоимость участка — 140,6 млн руб. По словам Сергея Гончарова, на площадке может быть построено порядка 40 тыс. кв. м жилья. Высотность жилого комплекса будет переменной — от 10 до 20 этажей. Разрешение на строительство девелопером пока не получено. «Для реализации проекта планируется расчистить площадку и демонтировать промышленные корпусы. Станки и оборудование будут перевезены на промплощадку за городом», — добавил господин Гончаров.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ВОМЗ» зарегистрировано в Воронежской области в декабре 2016 года. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 77,4 млн руб., чистая прибыль — 280 тыс. руб. Директор — Александр Провоторов. Он же владеет 33,34% долей ООО «ПСФ групп» (по 33,33% — у Владимира Федорова и Юлии Гордениной), которому принадлежит 22% ООО «ВОМЗ». Соучредителями предприятия также являются Оксана Провоторова (45%), Анжелика Ильченко (21%), Владимир Никишин (8%) и Александр Кнутов (4%). По собственным данным, завод работает с 1945 года и производит грузоподъемное и подъемно-транспортное оборудование, а также комплектующие.

ООО «Развитие север» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2015 года. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 8,9 млн руб., чистая прибыль — 7,8 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Сергей Гончаров. Согласно данным единого реестра застройщиков РФ на начало ноября, ГК «Развитие» занимает второе место в регионе по объему текущего строительства (196,5 тыс. кв. м) и третье по объему ввода жилья (26,6 тыс. кв. м). По итогам 2018 года ГК ввела 16,6 тыс. кв. м, заняв 11-е место. «Развитие» специализируется на небольших жилкомплексах, по большей части состоящих из одного-двух домов. Наиболее крупный проект — ЖК «Галактика» на пять домов и 1,8 тыс. квартир.

Отметим, что на соседнем с заводом участке на улице 121-й Стрелковой Дивизии, 11, который ранее занимал комбинат железобетонных изделий, местные девелоперы Илья Анохин и Антон Евсеев планируют реализовать проект комплексной застройки площадью до 150 тыс. кв. м жилья. Сейчас господин Евсеев разбирается в арбитраже с Минобороны, требуя от ведомства демонтировать проходящие по земле железнодорожные пути. Сергей Гончаров пояснял „Ъ”, что интересовался и этим участком, однако отказался от притязаний на него из-за неразрешенного вопроса с железнодорожной веткой, которая может помешать комплексному освоению.

Коммерческий директор воронежского агентства недвижимости «Трансферт» Галина Колокольникова отмечает, что новые проекты «сделают Воронеж красивее», однако спрос на квартиры в них будет зависеть от благосостояния покупателей. «Всплеска не будет, рынок сейчас не такой активный, как несколько лет назад. Спросом жилье будет пользоваться при условиях снижения ипотеки и роста зарплат», — считает госпожа Колокольникова.

Александр Прытков, Ирина Лобанова