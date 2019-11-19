Конкуренции расширяют рамки

По данным “Ъ”, финансово-экономический блок Смольного активизировал работу в отношении инвентаризации государственных унитарных предприятий Петербурга. Часть предложений уже представлена в петербургскую ФАС. Сейчас в городе работает 37 ГУПов. После анализа их финансового состояния администрация Петербурга предлагает реорганизовать в акционерные общества 17 из них, еще 15 — в госучреждения. Кроме этого, рассматривается их включение в программу приватизации. Аналитики уверены, что прозрачность деятельности ГУПов в этом случае повысится, но влияние государства на экономику не уменьшится.

О проведении масштабной инвентаризации было заявлено еще год назад. Работу организаций предполагалось классифицировать по их функциям и задачам, а также сопоставить результаты их деятельности с расходами на содержание.

Среди 37 предприятий, осуществляющих деятельность в 2019 году, в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает четыре ГУПа, в банном хозяйстве и ритуальных услугах — пять организаций, в транспорте — три компании, в садово-парковом хозяйстве — четыре, в сфере дорожного обслуживания — четыре учреждения, и в отрасли водоснабжения и теплоснабжения — три ГУПа.

Наличие ГУПов уже долгое время критикуют антимонопольные власти: сохранить эту организационно-правовую форму предлагается только там, где деятельность нельзя отдать частному бизнесу, либо по причинам секретности, либо из-за плановой убыточности.

Согласно справке о ГУПах (копия есть в распоряжении “Ъ”), 73% (27 организаций) получили прибыль в общем объеме около 4 млрд рублей, что на 58% больше, чем по итогам 2017 года. Валовую прибыль получили 17 ГУПов, отмечается в документе. «Из чего следует, что итоговый положительный результат достигнут большинством ГУПов за счет прочих доходов, а именно — субсидий, доходов от предоставления помещений в аренду, процентов по банковским вкладам»,— говорится в справке.

Еще десятью ГУПами получен убыток по итогам 2018 года, при этом его размер сократился в три раза, до 412 млн рублей, по сравнению с 2017 годом. Наибольшие отрицательные результаты получили ГУП «Ленгипроинжпроект» (проектирует городские инженерные сооружения), ГУДП «Центр» (обслуживает дороги) и ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов». При этом фундаментально убыточными являются все четыре городских унитарных дорожных предприятия. Еще по трем предприятиям существует «высокая вероятность наступления банкротства». Это два ГУПа по содержанию, эксплуатации и ремонту жилого фонда («Прогресс» и «Парголово»), а также банно-прачечный ГУП «СКАТ».

Очередной этап инвентаризации планируется завершить до конца 2019 года, сообщала пресс-служба Смольного. Какие именно 17 предприятий будут акционированы, а какие станут госучреждениями, в справке не указывается. Из 37 предприятий предлагается сохранить существующую организационно-правовую форму двум ГУПам — субъектам естественных монополий, и трем транспортным ГУПам (отмечается, что только до 2023 года).

На прошлой неделе глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин также заявил о планах расширения программы приватизации Смольного в 2020 году. Сейчас КИО осуществляет сбор предложений от профильных комитетов для подготовки проекта программы приватизации на следующий год. «В частности, речь идет о сборе предложений по включению в программу приватизации ГУПов и акций городских хозяйственных обществ»,— сообщили “Ъ” в ведомстве. «Счет идет не на миллионы. Мы хотим сделать нормальный план приватизации, потому что три года ее не было»,— говорил господин Калугин, отвечая на вопрос о потенциальных доходах от продажи госсобственности.

Реорганизация таких предприятий путем акционирования — это результат исполнения законодательной инициативы, фактически лоббированной ФАС и одобренной президентом, напоминает генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. Преобразование в АО или бюджетные предприятия предполагает более прозрачную структуру и схему отражения доходов и расходов, считает эксперт. ГУПы зачастую злоупотребляют финансовой помощью государства, при этом они не обязаны раскрывать финотчетность, а контроль за их операционно-хозяйственной деятельностью осуществлять сложно, добавляет госпожа Синогейкина.

Функционал унитарных предприятий не подразумевает достижения высоких производственных показателей, им комфортно работать за счет госдотаций, добавляет генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. При этом важно понимать, участие государства в работе предприятий никуда не исчезнет, поменяется лишь форма их устройства, поэтому утверждать, что за счет этого доля государства в экономике снизится, не совсем корректно, подчеркивает он.

Олег Дилимбетов, Яна Войцеховская