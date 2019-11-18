Марина Шикина обратилась в Генпрокуратуру РФ в просьбой проверить транспортную реформу Петербурга

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» заявила, что обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить транспортную реформу Петербурга на коррупционную составляющую.

Как сообщила госпожа Шишкина, в обращении она указала, что в заключении петербургского УФАС говорится что планируемая реформа может противоречить требованиям действующего законодательства. Речь идет об искусственном ограничении конкуренции в данной сфере и формировании монополии СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Марина Шишкина просить Генпрокуратуру проверить, «соответствует ли действующему законодательству решение городского правительства о фактически двукратном взыскании платы за проезд с граждан – сначала в виде налоговых отчислений, затем – при непосредственном приобретении билета». Кроме того, если при проверке будут выявлены нарушения, она просит выдать представление губернатору Петербурга Александру Беглову и проверит на наличие коррупционной составляющей должностных лиц, имеющих отношение к разработке транспортной реформы.

Напомним, что ранее Управление Федеральной антимопонопольной службы по Петербургу выдало предостережение Смольному в связи с предстоящей транспортной реформой