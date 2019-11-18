Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, как в государстве готовят блюдо эскуделья и почему шопинг в стране очень выгоден туристам.

Андорра сегодня! Страна, которая, по оценкам экспертов, прочно закрепилась в номинации одной из самых популярных для зимнего отдыха в Европе. Почти Испания, но с горнолыжным уклоном, не имеет даже собственного международного аэропорта. Тем не менее, каждую зиму туристов сюда приезжает все больше и больше.

Рецепт популярности Андорры меня лично не удивляет, как говорится, вообще ни разу. Во-первых, разнообразие горнолыжных трасс, которые поддерживаются в отличном состоянии. Во-вторых, качество обслуживания не хуже, чем в среднем по Европе, а цены чувствительно ниже — пожалуй, сие обстоятельство и есть главный плюс. И едва не забыл: дополнительный бонус — очень выгодный шопинг (вся страна — зона беспошлинной торговли). На каждого коренного жителя маленькой Андорры приходится более одного магазина.

В последнее время исключительной популярностью у туристов пользуются гастрономические ярмарки Андорры. В январе в Сан-Антонио и Сан-Себастьяне проходит народный праздник, во время которого повара готовят в огромном глиняном горшке эскуделью. Это традиционный каталонский суп, очень густой и наваристый, который подают оригинальным способом: бульон сцеживают и заправляют пастой, а мясо и овощи выкладывают в отдельную тарелку. Примерно до 40-х годов прошлого века эскуделья считалась повседневным местным блюдом. Но после была объявлена вульгарной. Вернули эскуделью на столы совсем недавно. И блюдо сразу приобрело статус рождественского угощения.

Но это всего лишь один фестиваль и одно блюдо. А их такое множество, что обо всех просто не расскажешь.