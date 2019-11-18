Объем экспорта из Прикамья увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом

Глава Прикамья Максим Решетников встретился на Международном экспортном форуме «Сделано в России» с представителями ведущих компаний-экспортеров региона, представившими на форуме свою продукцию.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на стенде Пермского края представлена продукция восьми пермских компаний, работающих в сфере ИТ, роботостроения и приборостроения: ООО «ИТ Профессиональные решения» (ITPS), ООО «Инсайт Электроникс», ООО «Промобот», ООО «НПФ «Норд», ООО «НПП ТИК», ООО «ЭРИС КИП», ООО «Форт-Телеком» и участник региональной программы «Экспортный акселератор» Kremlin Nuts.

По словам губернатора, начинающих экспортеров важно знакомить с положительным опытом пермских компаний. Для этого можно организовать специальные сессии, где они могли бы поделиться механизмами выхода на зарубежные рынки. Выступая на пленарном заседании форума, Максим Решетников заявил, что несырьевой экспорт предприятий Пермского края через пять лет должен увеличиться на 57%. При этом двукратный рост экспорта ожидается у предприятий малого и среднего сегмента.

Объем экспорта из Пермского края за восемь месяцев 2019 года составил 3,49 млрд долларов (на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года).