Лори Лего,модель

Слишком хороша

Хоккеист Никита Щербак потерял работу из-за слишком красивой супруги, канадской модели Лори Лего. По мнению руководства команды, Лори негативно влияет на 23-летнего форварда, поэтому контракт с ним — 3 млн долларов на три года — пришлось расторгнуть. «Была такая проблема: его жена очень интересная и эффектная женщина,— объяснил это решение президент российского клуба "Авангард".— Жизнь в Москве очень тяжелая. Много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить. Плюс есть на что сходить». Недолго Никита продержался в «Авангарде»: летом, после окончания не очень продуктивного сотрудничества с клубом НХЛ, он отпраздновал в Калифорнии свадьбу с Лори, затем молодожены слетали на медовый месяц в Париж и только к осени переехали в российскую столицу, сняв за 550 тысяч рублей квартиру в Москва-сити. Вот тогда и началось. Западные поклонники, правда, не понимают, почему русские обвиняют во всем именно Лори — девушка занимается спортом, придерживается режима и выкладывает в свой блог семейные снимки с глубокомысленными подписями вроде «Самое лучшее в жизни — жить с тобой». Примерная жена, что за намеки! А сама Лори после увольнения мужа сильно не расстраивается, публикует фото в нижнем белье, чтоб все наверняка убедились: да, женщина она эффектная. И Никита не растерялся: перешел в челябинский «Трактор». В Челябинске тоже есть куда сходить.

Наталья Радулова