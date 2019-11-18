«Максидом» уменьшится в размерах

После двухлетнего тестирования уменьшенного формата DIY-ритейлер «Максидом» решил его тиражировать. Открывать новые магазины «Максидом рядом» сеть собирается в Петербурге и в 200-километровой зоне от него. Сейчас единственный магазин под этим брендом работает в ТРК «Гранд Каньон». По мнению экспертов, «Максидом» может открыть 10–12 таких объектов в Петербурге и по одному в других городах Северо-Западного региона.

«Максидом» принял решение о развитии уменьшенного формата магазинов, рассказала “Ъ” совладелица компании Мария Евневич. «Первый магазин "Максидом рядом" показал свою рентабельность, и сейчас мы ищем помещения под новые объекты площадью 4–5 тыс. кв. м»,— пояснила она. Открывать магазины малого формата ритейлер планирует в Петербурге и городах, расположенных в радиусе 200 км от города. «Товары будут завозиться с распределительных центров в Петербурге, поэтому сильная удаленность приведет к удорожанию логистики», — отметила госпожа Евневич. Кроме того, на расстоянии от больших городов живет население с более низкими доходами, подчеркнула она.

Возможные сроки открытия новых магазинов «Максидом рядом» и их количество госпожа Евневич не уточнила, отметив, что это будет зависеть от предложенных локаций и условий аренды. «Наиболее интересны торговые центры, где уже есть трафик и покупательский поток, но отдельно стоящие помещения мы также готовы рассматривать»,— уточнила она.

В состав «Максидома» входят девять магазинов в Петербурге и по одному в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. Основным владельцем ритейлера является Александр Евневич, которому также принадлежит крупнейший российский производитель чая и кофе «Орими Трэйд» (бренды Greenfield, Tess, Jardin, «Принцесса Нури», «Жокей»). По данным агентства Infoline, в первом полугодии 2019 года «Максидом» занимал седьмое место в списке крупнейших DIY-ритейлеров с выручкой в 11 млрд рублей (рост на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года).

Тестировать малый формат ритейлер начал в 2017 году, открыв магазин «Максидом рядом» площадью 4 тыс. кв. м в торговом комплексе «Гранд Каньон». Это решение в «Максидоме» объясняли отсутствием «пятен» под застройку в старых густонаселенных районах города, а также необходимостью обеспечить близость к клиенту и гибкость товарного предложения. Ассортимент нового магазина был снижен до 40 тыс. товарных позиций за счет отказа от крупногабаритных товаров. Для сравнения, гипермаркеты «Максидома» имеют площадь 12 тыс. кв. м и включают 60–80 тыс. товарных позиций. По словам госпожи Евневич, малый формат показывает положительные результаты, но по продажам с квадратного метра не превышает показатели гипермаркетов.

«Максидом» — не единственный DIY-ритейлер, который экспериментирует с уменьшенным форматом. По похожему пути идет французский ритейлер Leroy Merlin, открывший в торговых центрах Москвы два магазина площадью менее 2 тыс. кв. м. Представитель компании пояснил “Ъ”, что малый формат позволяет сети усовершенствовать свою структуру и отвечать на изменяющееся поведение клиента, совершающего покупки онлайн. В Leroy Merlin рассказали, что с понедельника по пятницу эти магазины посещает не менее 1,5 тыс. посетителей в день, подчеркнув, что это достаточно много в совокупности с высокими показателями конверсии покупок. К концу следующего года ритейлер намерен подвести итоги тестирования формата и определиться с его окончательным вариантом.

Развивать магазины «Максидом рядом» имеет смысл в городах численностью не менее 300 тыс. человек, поскольку покупательная способность населения очень низкая, считает управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. В Петербурге ритейлер может продавать дополнительно примерно на 50 млрд рублей и открыть 10–12 объектов, полагает он. Учитывая, что у «Максидома» есть гипермаркеты практически в каждом районе Петербурга, в городе ему целесообразно открыть не более десяти магазинов, а в городах Северо-Западного региона — по одному, говорит генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. При этом московский рынок — «бездонная бочка», где можно открывать десятки объектов, не рискуя столкнуться с каннибализацией, указывает эксперт. Инвестиции в открытие одного магазина «Максидом рядом» он оценивает в 150–200 млн рублей.

«Максидом» не создает радикально новый формат, а пытается усовершенствовать существующий, отказавшись от категорий, которые являются избыточными или недостаточно конкурентоспособными, отмечает господин Федяков. По его словам, основным вызовом по рентабельности для таких магазинов является арендная нагрузка. По словам господина Федорова, развиваясь в торговых центрах, ритейлеру необходимо сделать ставку на товары, которые покупают спонтанно (постельные принадлежности, посуду). Также имеет смысл воспользоваться наработками «Санта Хауса» и добавить в ассортимент подарочные товары, уверен он.

Константин Куркин