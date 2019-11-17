Дворец водных видов спорта открылся в Лужниках

Дворец водных видов спорта открылся сегодня, 17 ноября, в Лужниках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Аквакомплекс сможет принимать до 10 тыс. посетителей в сутки.

«Это — крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн»,— написал господин Собяни. В комплексе есть три бассейна, аквапарк с девятью горками, фитнес-центр, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха и создающий искусственную волну серфинг-тренажер. Интерьер выполнен в стиле хай-тек.

Тарифы варьируются в зависимости от дня, выбираемых услуг, возраста и количества посетителей. Так, билет на полный день для взрослого будет стоить 2400 руб. в будний день и 2900 руб. в выходной, а для детей — 900 и 1200 руб. соответственно. Те же услуги, но с посещением термально-оздоровительного комплекса в будние дни обойдутся для взрослых 3000 руб. и 1100 руб. для детей, а в выходные — 3400 и 1400 руб. Дороже всего стоит посещение аквапарка и термальной зоны на полный выходной день для семьи из двух взрослых и двух детей — такой билет обойдется в 7600 руб.