Санкции привели к поощрению сотрудников

Huawei выплатит премии своим сотрудникам, которые помогли приспособиться к санкциям США. В китайской компании пояснили, что это признательность за работу в непростых условиях. Телекоммуникационный гигант попал под ограничения из-за обвинений в шпионаже полгода назад и с тех пор улучшил свои финансовые показатели. В качестве поощрения и мотивации руководство направит на премии работникам около $300 млн. Поможет ли это Huawei справиться с давлением? И используют ли такие методы российские компании? Выясняла Юлия Жданова.

Сейчас в китайской технологической компании трудится 190 тыс. человек. Если поделить бонус в $286 млн на всех, то каждый получит по $1,5 тыс. Но деньги решили распределить неравномерно — больше всего получат специалисты, которые перенаправили поток товаров Huawei из штатов на другие рынки.

Кризисный период для китайской корпорации еще не окончен, но перспективы выглядят намного лучше, чем летом этого года, отметил IT-эксперт Александр Баулин. Он догадывается, как сотрудники Huawei смогли заслужить премию: «Когда мы говорим об обходе санкций, есть вполне законные методы. Можно действительно использовать другие рынки. И судя по последнему кварталу, для Huawei одним из таких рынков оказался Китай. И раньше компания реализовывала там существенную часть продукции, но, насколько я помню, в последнем квартале они на 60% больше продали в Китае, чем раньше. Кроме того, это такие большие рынки, как Индия, Юго-Восточная Азия, может быть, Латинская Америка.

Но эти рынки менее маржинальны, конечно, по сравнению с Америкой.

Поэтому еще один путь — это создавать спин-оффы — компании, которые будут уже, скажем, вьетнамскими или другими, то есть переводить производства во Вьетнам, чтобы никаким образом не подпадать под санкции».

В черный список китайский производитель электроники попал в мае. В Вашингтоне решили, что Пекин через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе Huawei, занималась шпионажем. Сейчас компании запрещено покупать американские технологии и оборудование, а предприниматели из США не могут сотрудничать с компанией. В июне президент Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций продажи компании в этом и следующем году не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд.

Даже в сложной финансовой ситуации китайская корпоративная традиция обязывает поощрять трудолюбивых сотрудников, особенно когда им нужна дополнительная мотивация, отметил руководитель агентства Content Review Сергей Половников: «Когда сотрудники готовы работать круглосуточно, и когда у каждого рядом со столом стоит матрац, который он раскладывает под столом и спит — достаточно почитать историю компании Huawei, это правда — сложно себе представить, чтобы компания не поощряла сотрудников за то, что они прикладывали максимум усилий для преодоления кризиса, который еще не закончился.

Такие выплаты, действительно, являются мотивирующим фактором, демонстрацией всем сотрудникам, что компания движется в правильном направлении и все хорошо.

Главное для Huawei — это их сотрудники. Они как поощряют за дело, так и безжалостно с ними расстаются. То есть это такая жесткая, но семья. Ничего удивительного для китайцев в этом нет».

Российские компании о премировании сотрудников за работу в условиях санкций публично не заявляли, по крайней мере, о сотнях миллионов долларов. Между тем под ограничения за последние пять лет попали 503 организации из России, в их числе Сбербанк, ЛУКОЙЛ и ВТБ. В этих компаниях тактику руководства Huawei перенимать не спешат, ведь в этом нет острой необходимости, отметила совладелец и вице-президент коммуникационной группы TWIGA Карина Оганджанян: «Совершенно очевидно, что в создавшихся условиях надо удерживать лучших сотрудников. Конечно же, будет перемещение некоторых из одной компании в какие-то другие, которым легче живется.

Мотивация персонала — это один из тех факторов, которые включаются в двойном-тройном размере, когда компания испытывает сложности.

Почему в России этого нет? Я бы сказала, что это уровень “сытости” компаний — достаточного количества денег для того, чтобы дополнительно поощрять сотрудников, которые попадают вместе с компанией под санкции».

Эксперты отмечают, что Россия не станет для Huawei главным рынком сбыта, но свои поставки в Москву они увеличат. Прошлый год стал для китайского производителя в стране рекордным по выручке. Российская «дочка» компании продала продукции на сумму больше $2 млрд. По данным агентства Bloomberg, к ноябрю заявки на торговлю с Huawei подало более 250 американских организаций. В этом месяце в Минпромторге США сообщили, что в ближайшем будущем начнут выдавать компаниям лицензии.