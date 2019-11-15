Адвокат сменил статус

СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении главы региональной адвокатской палаты Валерия Бодашко по статье «Коммерческий подкуп», а также в отношении одного из адвокатов палаты по статье «Посредничество в коммерческом подкупе». По данным следствия, президент палаты получил вознаграждение в размере 450 тыс. руб. за помощь в получении статуса адвоката. Эксперты полагают, что если уголовное дело возбуждено, значит, следственные органы имеют уверенную процессуальную платформу.

Возбуждено уголовное дело в отношении президента негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Оренбургской области» (АПОО) Валерия Бодашко. Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Уголовное дело также возбуждено в отношении одного из адвокатов палаты — его подозревают в посредничестве в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере (п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).

По версии следствия, 28 мая 2019 года Валерий Бодашко в своем кабинете получил через посредника (одного из знакомых адвокатов) вознаграждение 450 тыс. руб. от 28летнего претендента на получение статуса адвоката. Ему гарантировалась беспрепятственная и успешная сдача экзамена.

Президент адвокатской палаты задержан. Он отрицает причастность к преступлению. Следствие планирует предъявить правозащитнику обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В УМВД России по Оренбургской области сообщают, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным УФСБ России пресекли факт незаконного получения денежных средств должностным лицом НКО. В оренбургской полиции уточнили, что максимальная санкция статьи «коммерческий подкуп», по которой в отношении Валерия Бодашко возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание — лишение свободы сроком до девяти лет.

В Адвокатской палате Оренбуржья не стали комментировать „Ъ“ ситуацию, поскольку «не располагают информацией». При этом в палате уточнили, что Валерий Бодашко остается в должности президента палаты. В Федеральной палате адвокатов РФ (ФПА РФ) также не смогли прокомментировать, поскольку пресс-секретарь находилась в ­командировке.

Ранее в октябре текущего года были задержаны два адвоката оренбургской палаты адвокатов по подозрению в продаже адвокатского статуса. По версии следствия, Наталья Шаранина передала Марии Малютиной вознаграждение в размере 450 тыс. руб. за помощь в получении адвокатского статуса. Уголовное дело расследуется по ст. 204.1 УК РФ («Посредничество в коммерческом подкупе») и 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Мария Малютина арестована. Второй юрист, по данным следствия, дала признательные показания и сотрудничает со следствием. В качестве меры пресечения для нее избрана подписка о невыезде.

До этого в ФПА РФ и совет ФПА РФ поступило обращение президента АПОО Валерия Бодашко о нарушении профессиональных прав этих адвокатов. В обращении сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов «обманным путем вызвал в здание УМВД по Оренбургской области Наталью Шаранину, где путем фальсификации и психологического давления пытался создать условия для возбуждения уголовного дела в отношении нее».

Совет АПОО в своем обращении отмечал, что «Малютина и Шаранина были подругами на протяжении длительного времени, Малютина консультировала Шаранину по вопросам подготовки и порядку сдачи экзамена и не более того, за что и получила от нее денежные средства». «К Шараниной не допускали адвокатов, держали ее в неотапливаемом помещении ИВС, несмотря на высокую температуру, не принимали от родственников теплые вещи и горячую пищу, вынудив ее, таким образом, дать показания о том, что она передавала деньги за оказание помощи в сдаче экзамена. На основании таких показаний Малютину задержали, а затем арестовали. Арестованную адвоката оперативные сотрудники посещают в СИЗО и прямо предлагают дать обвинительные показания на президента АПОО, с обещаниями немедленного освобождения под домашний арест»,— утверждает совет АПОО в обращении.

Как полагает руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская, «коль скоро уголовное дело возбуждено (для субъекта преступления, адвоката, существует специальный порядок возбуждения уголовного дела), более того, если следствие берет на себя ответственность за лишение свободы адвоката, значит, следственные органы имеют уверенную процессуальную платформу».

По мнению эксперта, это говорит о том, что «президент адвокатской палаты и адвокат уже заранее были в оперативной разработке, и сейчас доказательная база в порядке». «Если у уголовного дела есть судебная перспектива, то после вступления приговора в законную силу статус адвоката у обоих фигурантов будет прекращен. Вновь получить этот статус они смогут после погашения судимостей, поскольку совершенные ими преступления являются умышленными»,— говорит Алена Зеленовская.

Эксперт отмечает, что в отношении адвокатов уголовные дела возбуждаются относительно редко: «Связано это, как мне кажется, с хорошим уровнем знаний юридических тонкостей законодательства, более детальным подходом к сокрытию доказательств, опытом в шанжировке (подмена) сделок и т.п. Поэтому уголовные дела в отношении адвокатов требуют повышенного внимания еще на уровне подготовки к раскрытию преступления, к выявлению доказательств и их процессуальному ­закреплению».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов также считает, что перспективы дела будут зависеть исключительно от качества и содержания доказательной базы, которую удастся собрать обвинению. При этом Дмитрий Горбунов отмечает, что в отношении адвокатов силовики часто инициируют уголовные дела: «Это, увы, не редкость и вытекает, прежде всего, из самого факта процессуального оппонирования адвокатами силовикам по уголовным делам».

Ани Айвазян