«Коммерсантъ-Урал» презентовал книгу «Приходы»

Сегодня в Екатеринбурге состоялась презентация книги ИД «Коммерсантъ-Урал» «Приходы. Культурные волны Урала». Мероприятие с участием политической и бизнес-элиты региона прошло в новом культурно-выставочном комплексе «Синара Центр».

«Каждый регион уникален по-своему и имеет черты, которые формировались культурными волнами. Количество и качество волн, которые сформировали нас, были максимальными. Они усиливали друг друга, входили в резонанс»,— рассказал генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин, подчеркнув, что точкой, в которой сошли все культурные волны, оказался Екатеринбург — «место силы и энергии». Среди культурных волн: колонизационная, православная, старообрядческая, горнозаводская, лагерная, индустриальная и другие.

Новая книга ИД «Коммерсантъ-Урал», по мнению господина Плахотина, стала квинтэссенцией всех исторических проектов, реализованных изданием за семь лет. В ней охвачен 400-летний исторический период: с момента освоения территорий Среднего Урала и образования первых русских поселений до современного состояния городов. На четырехстах страницах описаны первопричины, колоссально повлиявшие на становление, развитие и жизнь уральских городов.

«Особая заслуга Сергея Плахотина в том, что он показал, насколько благодатна земля уральская»,— отметил на презентации заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников. «Слово "приходы" очень правильное. Именно с прихода современных свободолюбивых людей начиналось развитие Среднего Урала»,— добавила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, напомнив, что все книги уральского «Коммерсанта» являются историческими ценностями, их не найти «в свободном распространении».

Ранее редакцией были выпущены книги: «Девяностые», «Свердловск. Победа», «Двенадцать», «Екатеринбургъ-Свердловск», «Свердловск-Екатеринбург», «Власть. Деньги», «Ловцы банд. Место встречи…». Книги ИД «Коммерсантъ-Урал» неоднократно отмечались различными наградами: многие получали призы городского конкурса «Книга года», «Свердловск-Екатеринбург» и «Ловцы банд» получили премию Свердловского творческого союза журналистов «Хрустальное перо».

Анастасия Реутова