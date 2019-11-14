Продажи Walmart показывают рост 21 квартал подряд

Крупнейший американский ритейлер Walmart сообщил о росте продаж в магазинах на 3,2% и онлайн-продаж на 41% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, продажи компании показывают непрерывный рост на протяжении 21 квартала подряд. Чистая прибыль в третьем квартале выросла до $3,29 млрд, общая выручка выросла на 2,5% и составила $127,99 млрд, чуть не дотянув до прогнозов аналитиков.

Учитывая хорошие результаты, Walmart немного повысил прогноз по доходу на одну акцию. Акции компании, услугами которой пользуются более 275 млн покупателей по всему миру, отреагировали на публикацию отчетности трехпроцентным ростом. С начала года акции Walmart выросли более чем на 30%. Как отметил в своем заявлении по поводу квартальной отчетности генеральный директор компании Даг Макмиллон, Walmart «готов к хорошему праздничному сезону».

Алена Миклашевская