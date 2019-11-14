Стрелок в благовещенском колледже зашел с охотничьим ружьем

Прокуратура Амурской области проверит все учебные заведения в регионе после стрельбы в колледже Благовещенска. Мер безопасности, которые принимались учебным заведением, оказалось недостаточно, считают в надзорном органе. Утром в четверг студент Данил Засорин пришел в колледж с охотничьим ружьем и открыл огонь по своим одногруппникам. Один человек погиб, трое пострадали. При этом, по словам очевидцев, в момент трагедии охраны на посту не было. Следователи возбудили несколько уголовных дел. В деталях происшествия разбирались Владислав Викторов и Сергей Гусев.

Очередной инцидент со стрельбой в учебном заведении начался в 10 утра по местному времени. 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Данил Засорин вошел в здание через главный вход и направился в аудиторию. По данным СМИ, молодой человек начал стрелять после того, как его за опоздание удалили из аудитории. По другой информации, он вышел в туалет и вернулся уже с оружием. Преподавательница Валерия Манушкова, которая находилась в аудитории, рассказала журналистам, что видела своими глазами: «У нас была практическая работа. Все ребята сидели за компьютерами. Даниил пришел спустя минут 20 от начала пары, зашел в кабинет. Он был в куртке, в руках у него было ружье, в зубах — сигарета. Я сразу встала, говорю: “Что ты делаешь?” Он сказал: “Иди отсюда”. А потом был выстрел. Я испугалась, спряталась под парту. После второго выстрела я встала, сказала: “Пожалуйста, прекрати”. Он мне сказал: “Иди отсюда”. Я выбежала, побежала к охраннику, сказала нажимать на тревожные кнопки, вызывать полицию».

По данным Минобрнауки Амурской области, тревожная кнопка так и не сработала, а полицию вызвали по телефону. В момент инцидента в колледже находилось более 150 человек. Как только в соседних аудиториях студенты услышали стрельбу, они попытались забаррикадироваться в кабинетах, рассказала одна из учащихся СМИ: «Мы слышим какие-то шорохи в коридоре. Выходит преподаватель, говорит: сейчас я посмотрю, там что-то ненормальное. Он забегает обратно, закрывает дверь на ключ. Он стоит на нас смотрит, понимает, что у него целая аудитория, и он ничего сказать не может. Там с ружьем, говорит, бегает. И все — у нас паника. Мы кидаемся шкаф закрывать, слышим просто “бах-бах-бах”. Каким-то образом открылась дверь. Забегает пацан, говорит: “Я раненый, помогите”. Он говорит: “Там убили,убили”. Я говорю: “Кого?” Он отвечает: “Лешу Голубничева”. Мы все туда сразу же ломанулись».

Во время стрельбы один из студентов выбежал на улицу и обратился к сотрудникам ДПС, которые патрулировали улицы в районе колледжа. Те сразу направились в здание и увидели Данила Засорина. Началась перестрелка. Но позже полицейские заблокировали студента в аудитории. И через пару минут Данил Засорин покончил с собой. Над ним издевались сверстники, пишут СМИ. “Ъ FM” обнаружил запись разговора, на которой бывший студент подтверждает эту версию. А за 10 часов до трагедии на YouTube-канале, который предположительно принадлежит Засорину, появилась аудиозапись, где, вероятно, он сам предупреждает о нападении:

«При “Колумбайне” эти люди не смогли понять, когда эти Эрики Харрисы говорили, что у них мысли об убийствах, они просто выписали таблетки. Это они отпустили их на улицу.

Если бы я сейчас позвонил Даньке, я бы ему сказал: “Завтра это произойдет”. Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Зная нашу полицию, они бы просто сказали: “Да, все понятно”. И кладут трубку».

Для убийства Данил Засорин использовал охотничье ружье, на которое у него было разрешение. На том же YouTube-канале есть несколько видео, где молодой человек учится стрелять. Следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Также дела завели из-за халатности персонала колледжа и ненадлежащей охраны. Кроме того, СК и Росгвардия проверяют систему охраны колледжа. Тем временем провести ревизию всех учебных заведений города потребовала мэр Благовещенска Валентина Калита, заявила “Ъ FM” ее пресс-секретарь Екатерина Касимова: «Это касается наличия турникетов, рамок металлодетекторов, тревожных кнопок, пропускного режима, видеонаблюдения и так далее, то есть насколько вот этот комплекс мер реализуется. На основании вот этих данных при необходимости готовится смета для того, чтобы приобрести недостающее оборудование».

По данным СК в корпусе колледжа, где произошла стрельба, не было даже металлодетектора. И как рассказывают сами студенты, в момент происшествия охранников на месте не оказалось. Если учесть, что случай в Благовещенске — не первый подобный инцидент, возникает ощущение, что трагедии можно было избежать.

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Последний случай со стрельбой в учебном заведении произошел в октябре прошлого года. Тогда студент Керченского политехнического колледжа взорвал на первом этаже здания самодельную бомбу, а после устроил стрельбу. Погибло 20 человек, еще 50 были ранены. Сам он также покончил с собой.

После инцидента в Благовещенске гендиректора ЧОП и охранника задержали. Следствие считает, что подозреваемый позволил охранять колледж человеку, у которого нет даже разрешения на работу. Пока они находятся в изоляторе, а в ближайшее время им может быть избрана мера пресечения.