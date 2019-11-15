«Биотэк» выписал лекарства

Некогда один из самых заметных игроков на фармацевтическом рынке, «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля возвращает себе утраченные позиции. За первые девять месяцев 2019 года компания увеличила продажи сразу на 121%, почти до 30 млрд руб., и вошла в десятку крупнейших игроков за счет увеличения производства и ассортимента. Но специализация «Биотэка» на госзакупках рискованна из-за угрозы потери контрактов, тогда как оборот лекарств в аптеках больше, чем в больницах, отмечают эксперты.

По итогам января—сентября 2019 года продажи дистрибуторского подразделения «Биотэк» выросли на 121%, до 29,9 млрд руб. Это следует из данных рейтинга крупнейших в России фармацевтических дистрибуторов DSM Group. «Биотэк» продемонстрировал наибольшую по сравнению с другими компаниями динамику роста продаж, за счет чего впервые за последние пять лет сумел вернуться в число десяти крупнейших дистрибуторов, заняв десятое место с 2,7% рынка. «Биотэк» основан в 1991 году Борисом Шпигелем, который в 2003 году был назначен сенатором от Пензенской области. В 2005 году компания стала одним из пяти дистрибуторов федеральной программы гарантированного лекарственного обеспечения отдельных групп граждан, на которую выделялось более 50 млрд руб. Тогда «Биотэк» освоил 23% этого бюджета.

В конце 2006 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства финансировавшего программу Федерального фонда обязательного медицинского страхования по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств и получении взяток. В деле фигурировал ряд компаний, в том числе «Биотэк». Впоследствии программу разделили, а часть полномочий передали регионам. Те, в свою очередь, отдавали предпочтение локальным дистрибуторам, и «Биотэк» стал терять позиции, напоминает источник “Ъ” на фармацевтическом рынке.

Рост продаж в «Биотэке» объясняют наращиванием объемов производства и расширением ассортимента. В частности, там запустили производство нутрицевтических, витаминно-минеральных препаратов, белково-углеводных комплексов и прочего. «Биотэк» также начал выпуск продуктов для диетического лечебного и диетического профилактического питания — ингредиентов для приготовления готовых блюд в медучреждениях и учреждениях социального обслуживания. Положение «Биотэка» в рейтинге остается неустойчивым, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк: компания, специализирующаяся на поставках лекарств в рамках госзакупок, в любой момент может не выиграть тендеры и, соответственно, потерять в продажах. Кроме того, потребление лекарства в аптеках существенно выше, чем в больницах, потому у дистрибуторов, специализирующихся на коммерческой рознице, позиции на рынке сильнее, добавляет господин Шуляк.

Дистрибутор ЦВ «Протек», входящий в одноименную ГК Вадима Якунина, смог вернуть себе первое место в рейтинге дистрибуторов. За январь—сентябрь 2019 года продажи компании выросли на 0,4%, до 165,7 млрд руб., а доля рынка достигла 14,8%. Продажи ЦВ «Протек» начали падать в 2018 году после того, как он стал требовать от контрагентов предоставлять банковские гарантии. Компании удалось вернуть прежнюю позицию за счет восстановления клиентской базы, пояснил “Ъ” ее гендиректор Дмитрий Погребинский. По его словам, после ужесточения кредитной политики число партнеров дистрибутора сократилось на 5%. «Сейчас аптеки приняли новые условия сотрудничества, предполагающие предоставление банковских гарантий»,— заявил господин Погребинский. Ближайший конкурент ЦВ «Протек», ФК «Пульс» по итогам девяти месяцев 2019 года нарастил продажи на 10%, до 158,2 млрд руб., получив 14,1% рынка. Третий по объему продаж дистрибутор «Катрен» тем временем продолжает демонстрировать отрицательную динамику. За январь—сентябрь 2019 года продажи компании снизились на 4,4%, до 152,5 млрд руб., а доля была 13,6%.

Мария Котова