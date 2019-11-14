Следствие обозначило виновных в авиакатастрофе

В крушении Boeing в Казани виновным признали пилота. Следственный комитет завершил расследование авиакатастрофы, которая произошла шесть лет назад. При заходе на посадку разбился пассажирский Boeing авиакомпании «Татарстан», 50 человек погибли. Как выяснило следствие, пилот не имел права управлять самолетом. Его документы назвали поддельными. Что это значит? Разбирался Иван Якунин.

Следствие описывает катастрофу так: при подлете к казанскому аэропорту экипаж лайнера доложил наземным службам о неготовности к посадке и попросил разрешения уйти на второй круг. При заходе на него самолет потерял высоту, за 150 м до начала взлетной полосы упал на землю и взорвался. Что произошло? Эксперты пишут, что «командир ввел воздушное судно в сложное пространственное положение», чтобы это ни значило. Но об одном следователи сообщают вполне доступно: у пилота якобы было фальшивое удостоверение. Вице-президент профсоюза летного состава России Олег Приходько считает, что это слишком громкая формулировка: «Центры, которые выдавали эти документы, лишили лицензии. И получается, что пилот учился то ли незаконно, то ли неправильно. Идиотизм, люди летают давным-давно, работают капитанами, уже десять лет назад переучивались. С этим же опытом наши летчики сейчас приезжают в Америку. Им все засчитывают, подтверждают все документы, а у нас нет, хотя пилоты хорошие, и вопрос только в оформлении».

Так или иначе, в попытке фальсификации, которую описывает следствие, пилот не фигурирует. Это руководство авиакомпании «Татарстан» направило его документы в региональное управление Росавиации, но там не перепроверили. После катастрофы ее руководителя Шавката Умарова уволили, теперь же ему предъявлено обвинение в халатности. Само территориальное управление потеряло свою самостоятельность. Едва ли пилоту нужно нести за это ответственность, считает президент Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов Владимир Тюрин: «Это один конкретный случай, о котором я знаю и слышал, когда действительно было доказано, что учебный центр выдавал документы без полного прохождения всех предписанных процедур.

Эти свидетельства пилотов выдает не кто иной, как Федеральное агентство воздушного транспорта.

Соответственно, даже если ты отучишься, после этого ты проходишь проверку там. Только после этого тебе выдают какие-то квалификационные отметки или свидетельство».

С другой стороны, когда катастрофа только произошла, эксперты авиационного комитета обнаружили как минимум одно нарушение со стороны пилота. СМИ сообщали, что, судя по бортовым самописцам, в кабине был кто-то посторонний, кто мог повлиять на действия пилотов, отвлечь их. Члены экспертной комиссии намекали на сына президента Татарстана Рустама Минниханова Ирека. Он действительно был на том рейсе и погиб при посадке. Версия звучит правдоподобно, говорит заслуженный пилот России Вадим Базыкин: «Может, его и брали в кабину. Это практиковалось, таким людям всегда хочется сделать приятное, тем более если человек уважаемый. Такое бывало и довольно часто, но как-то отслеживали ситуацию. Хотя, конечно, официально никто не имел права его туда допускать — это 100% нарушение командира».

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После катастрофы говорили, что экипаж был очень опытным, хотя это спорный тезис. У пилота был стаж только четыре года, один из которых — в качестве командира судна, но с 90-х он работал штурманом. После катастрофы следователи хотели выяснить, в каком центре он проходил обучение и стоит ли ему доверять. Но выяснилось, что эта организация закрылась за пять лет до крушения Boeing.

Следов алкоголя в крови экипажа обнаружено не было. Самолет, судя по экспертизе Межгосударственного авиационного комитета, был полностью исправен.