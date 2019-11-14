Посадившего самолет в Краснодаре дебошира отправили на принудительное лечение

Советский районный суд города Краснодара постановил применить в отношении пассажира рейса Сочи — Москва Анатолия Алехина принудительное лечения в психиатрической лечебнице общего типа. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Ранее “Ъ-Кубань”сообщал, что 16 октября 2018 года самолет сообщением Сочи — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за 35-летнего жителя Санкт-Петербурга Анатолия Алехина. На борту самолета он находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования. Командир воздушного судна принял решение о снятии авиадебошира с рейса.

В марте этого года Адлерский районный суд Сочи признал виновным в хулиганстве еще одного 34-летнего авиадебошира из Санкт-Петербурга. Его приговорили к шести месяцам колонии-поселении. На борту Boing 737-800 сообщением Пулково – Анталья нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников, не подчинялся требованиям экипажа, пытался ударить стюардесс и причинил телесные повреждения одной из пассажирок самолета. Воздушное судно вынужденно село в аэропорту Сочи, что повлекло для авиакомпании «Россия» непредвиденные расходы и причинило материальный ущерб.

Василий Хитрых