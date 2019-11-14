«Парма» готовится к защите титула обладателя кубка

Пермский баскетбольный клуб «Парма» узнал соперника в новом розыгрыше кубка страны. Им стал БК «Самара», который успешно прошел 1/8 финала, обыграв БК «Уфимец» со счётом 89:59.

Пермский клуб, как участник Единой лиги ВТБ, вступает в турнир со стадии четвертьфинала. Для выявления победителя будут проведены два матча. Первую игру планируется провести в Самаре 5 декабря, ответный поединок в Перми запланирован на 26 декабря.

Отметим, что БК «Самара» является действующим чемпионом Суперлиги-1. БК «Парма» является двукратным и действующим обладателем кубка страны. В турнире могут принимать участие игроки из состава команд, имеющие российское гражданство.