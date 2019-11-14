Ласточка аэропорт Сочи – Туапсе будет делать остановку в Кучук-Дере

Пригородный поезд №6006 сообщением аэропорт Сочи — Туапсе будет делать дополнительную тридцатисекундную остановку на остановочной платформе «Горный воздух». Как сообщили в СКЖД, данное решение принято с учетом пожелания пассажиров.

Новая остановка электропоезда с отправлением в 14:28 вводится с пятницы, 15 ноября. Остановочная платформа «Горный воздух» находится в Лазаревском районе Сочи в курортном микрорайоне Кучук-Дере. По пути из Туапсе в сторону сочинского аэропорта ласточки будут совершать новую остановку после станции Лоо (в обратном направлении — перед станцией Лоо). Первых пассажиров платформа «Горный воздух» приняла в 1918 году.

Василий Хитрых