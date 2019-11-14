В Краснодарском крае 29,4% семей могут позволить себе арендовать квартиру

Кубань вошла в число регионов с наименее доступной арендой жилья для семей, состоящих из двух взрослых и двух детей. Согласно исследованию РИА «Рейтинг», всего 29,4% таких семей могут себе позволить арендовать двухкомнатную квартиру в Краснодарском крае. По данному показателю регион занимает 69 место из 85. При этом, уровень дохода среднестатистической семьи для съема вышеобозначенного жилья на Кубани должен составлять 71,6 тыс. руб.

В целом по России только 39,5 семей из двух взрослых и двух детей могут позволить себе снимать «двухшку». Семейный доход для этого необходимо поддерживать на уровне 79,8 тыс. руб. в месяц.

На первом месте среди регионов-лидеров расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 67% семей с ежемесячным доходом 113,99 тыс. руб. могут арендовать жилье. На втором месте Чукотский автономный округ (61% семей со 130,7 тыс. руб.), на третьем - Ханты-Мансийский АО (58% семей со 98,9 тыс. руб.). В Чечне лишь 17,8 семей с доходом от 68,6 тыс. руб. могут позволить снимать двухкомнатную квартиру.

Василий Хитрых