Нижегородские ученые создали калькулятор биологического возраста

Ученые ННГУ имени Лобачевского в ближайшие дни запускают онлайн-сервис — «Калькулятор возраста», о чем сообщила пресс-служба вуза. Чтобы узнать его, человеку всего лишь необходимо загрузить в специальную программу несколько показателей из общего анализа крови и общедоступных биохимических маркеров.

О своем изобретении и о его важности «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала директор института биологии и биомедицины университета Лобачевского Мария Ведунова.

Собеседница «ЪFM НН» рассказала также, когда их Калькулятор возраста сможет появиться в виде приложения для смартфона и о существующих уже приложениях подобной направленности.

Обещают, что онлайн-сервис будет доступным и бесплатным. Для тестирования своего биологического возраста приглашаются все желающие. Ссылка на сервис будет размещена на официальном сайте Нижегородского государственного Университета.