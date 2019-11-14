Чиновники на Кубани указали школам заключать договоры к конкретным ЧОПом

Прокуратура Щербиновского района выявила в действиях руководства администрации и образовательных организаций муниципалитета нарушения антимонопольного законодательства. Результатом прокурорского реагирования стали расторжения договоров по охране учреждений частным охранным предприятием.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в октябре 2019 года и. о. начальника районного отдела образования по поручению замглавы администрации Щербиновского района разослал в мессенджере руководителям образовательных организаций аудиосообщение, в котором содержалось указание заключить в приоритетном порядке договоры охранных услуг с ЧОПом на бесконкурсной основе. В итоге данное охранное предприятие заключило договоры с 32-мя образовательными учреждениями района, как с единственным исполнителем. Без проведения торгов были заключены договоры на общую сумму свыше 3 млн руб.

Прокурор внес представление главе Щербиновского района, после чего все незаконно заключенные договоры были расторгнуты.

Василий Хитрых