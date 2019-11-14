Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску зерновой компании «Настюша», которая требовала признать банкротом бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева, сообщает «РИА Новости».

«Настюша» подала иск о банкротстве к экс-председателю правления ПСБ в апреле. Господин Ананьев пытался оспорить законность возбуждения дела. Однако Верховный суд отклонил его кассационную жалобу, признав законность возбуждения дела.

В марте 2019 года суд взыскал с бизнесмена в пользу зерновой компании 2,9 млрд руб.

Группа «Настюша» — крупный российский сельскохозяйственный и пищевой холдинг. Арбитраж Москвы в феврале 2018-го признал холдинг банкротом. Сумма задолженности господина Ананьева перед холдингом не сообщается.

О претензиях ПСБ к бывшим владельцам — в публикации “Ъ FM”«Братьев Ананьевых оставили без самолетов».