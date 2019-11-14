На севере Свердловской области похолодало до минус 30

Снегопад в Свердловской области будет сопровождаться морозом. По данным главного синоптика «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галины Шепоренко, север УрФО накрыл антициклон, который принес с собой похолодание до -30 градусов на севере Свердловской области.

«Однако холод пока непрочен и недолог, уже в пятницу, 15 ноября, надвинется атмосферный фронт от районов Санкт-Петербурга – Архангельска, который вызовет очередную оттепель. Температура вновь подтянется к нулю. Потеплению будет сопутствовать снегопад, особенно интенсивный в горнозаводской зоне и на севере Свердловской области, где снег ожидается очень сильным и может принести больше половины месячной нормы осадков», – рассказала синоптик.

В ночь на 15 ноября температура воздуха в регионе будет опускаться до -23 градусов, днем составит от +1 до -8.