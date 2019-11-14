Жители Музыкального микрорайона Краснодара передают дворы под дороги

Два земельных участка в Музыкальном микрорайоне кубанской столицы были переданы владельцами жилья в собственность муниципалитета для строительства там дорог. Речь идет о придомовых территориях, на которых, согласно закону, мэрия не могла бы производить работы, не получив их в собственность. Процедура регистрации права завершена по части дворов многоквартирных домов по улице Есенина, 82/3 и 82/5. Всего, по информации городской администрации, в Музыкальном микрорайоне у 55 многоквартирных домов придомовая территория фактически является частью улиц.

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в настоящее время власти города готовят в Музыкальном микрорайоне проект строительства дорог, ливневой канализации и необходимых инженерных коммуникаций. По словам главы администрации Прикубанского округа Александра Журавлева, придомовые участки по улице Есенина были переданы городу по результатам общедомовых собраний.

В настоящее время земельных участков в муниципальной собственности уже достаточно для проектирования нескольких улиц в микрорайоне. В 2019 году планируется завершить проекты реконструкции улицы Есенина от Солнечной до Гомельской и улицы Есенина от Гомельской до Петра Метальникова. Для проектирования готовы улицы Гомельская, Агрохимическая, Алмазная и Шаляпина. Администрация города прорабатывает вопрос выделения средств для этих целей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, весной этого года МБУ «Горкадастрпроект» разработало проект планировки улично-дорожной сети Музыкального микрорайона. Всем дорогам необходим капремонт либо строительство в асфальтобетонном исполнении. Евгений Первышов обратился к жителям с просьбой о передаче части своих придомовых территорий в собственность муниципалитета для того, чтобы городские власти смогли на законном основании начать строительство дорог. Речь идет о территории, ограниченной улицами Московской, Петра Метальникова, Российской и Солнечной. Общая протяженность улиц Музыкального составляет 25 км. При этом 20% их территории (5—7 км) находится в общедолевой собственности жителей многоквартирных домов, еще около половины дорог — несформированные земельные участки, оставшиеся 30% оформлены в собственность города.

Василий Хитрых