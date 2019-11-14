Рост вакансий рабочего персонала в Краснодаре составил 21%

Рабочий персонал вошел в пятерку самых востребованных групп профессий в Краснодарском крае. Как выяснили аналитики рекрутингового агентства HeadHunter, с начала года число предложений по трудоустройству в данной сфере на сайте hh.ru в регионе выросло на 11%, а в Краснодаре – на 21%. За последний месяц количество резюме по поиску рабочего персонала в крае составило 9% от общего числа вакансий на портале.

Наиболее востребованными профессиями являются токари, механики, техники, наладчики, кладовщики, маляры, слесари, электрики и фрезеровщики. Многим специалистам на Кубани предлагают работу вахтовым методом в регионах Юга России, а также в Центральной России, на Дальнем Востоке, районах Крайнего Севера и Республике Беларусь.

В среднем на одно предложение в сфере рабочих профессий претендуют один-два кандидата. Большинство из них мужчины (92%) в возрасте от 26 до 35 лет (42%). Половина кандидатов имеет среднее специальное образование (50%), почти четверть (22%) – высшее. Токарю на Кубани в среднем предлагают около 62,2 тыс. руб. месячной зарплаты, слесарю – 38,6 тыс. руб., электрику 35 тыс. руб.

Василий Хитрых