На Ростовском портовом элеваторе «КОВШ» ввели наблюдение

Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение на ООО «Ростовский портовый элеватор ''КОВШ''». Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Временным управляющим на предприятии утвердили Дмитрия Пелевина. Его отчет по итогам наблюдения суд заслушает 12 мая 2020 года.

Заявление о банкротстве предприятия в июле этого года подало физическое лицо, которому предприятие задолжало 612 тыс. руб. Затем исковые требования к предприятию на сумму 97,3 млн руб. предъявило ООО «Феникс Трейд Ру».

По данным «СПАРК-Интерфакс» ООО «РПЭ ''КОВШ''» учреждено в июне 2016 года с основным видом деятельности «складирование и хранение». Компания принадлежит ООО «Русское поле». Генеральным директором является Рубен Айвазян. Выручка предприятия за прошлый год составила около 1,5 млрд руб, прибыль — около 8,2 млн руб.

Дарья Голякова