Зарплатные ожидания гастарбайтеров на 6% выше, чем у жителей Краснодара

Жители краевой столицы при поступлении на линейные вакансии (работники низшего звена), запрашивают зарплату меньше, чем приезжие из других стран, в среднем эта разница в Краснодаре достигает 5,8%, сообщается в исследовании Worki.

В исследовании отмечается, что в среднем по стране наименьшая разница между зарплатными ожиданиями граждан России и других стран возникает в таких профессиях как администратор и продавец (в среднем 2,4%). Самая большая разница у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. руб., в то время как россияне - 47 тыс. руб.

В других городах страны приезжие также запрашивают более высокую зарплату, чем местные жители. В меньшей степени зарплатные ожидания мигрантов и россиян отличаются в столице России - 1,6%. В Санкт-Петербурге - 3,2%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях в Нижнем Новгороде (18,3%) и Самаре (8,5%). В других мегаполисах разница в запросах составляет от 4% до 7%: в Екатеринбурге - 6,7%, в Ростове-на-Дону - 6,5%, в Новосибирске - 4,3%, в Челябинске — 3,8%, в Казани — 2,6%.

Для оценки зарплатных ожиданий соискателей исследователи использовали данные о том, на какие объявления они реагировали при поиске работы по схожим позициям линейного персонала. Worki — сервис быстрого поиска работы и сотрудников по всей России, основан в 2017 году. В мае 2019 года проект стал частью Mail.ru Group.

Андрей Ульченко