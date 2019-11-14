Жители Краснодарского края задолжали за газ 475 млн рублей

По состоянию на 1 ноября 2019 года в УФССП по Краснодарскому краю на исполнении находятся более 16,5 тыс. дел о взыскании задолженности за голубое топливо в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Подлежащая к взысканию сумма составляет около 259 млн руб. Суммарный размер просроченных долгов населения Краснодарского края за газ на сегодняшний день составляет 475 млн руб.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, с начала текущего года судебные приставы совместно с «Газпром межрегионгаз Краснодар» провели 698 рейдов в городах и районах по взысканию задолженностей за потребленный газ. «В адрес абонентов-неплательщиков регулярно направляются извещения о наличии накопившейся задолженности и необходимости ее погашения. Тем не менее, многие жители Краснодарского края продолжают игнорировать предупреждения, вынуждая поставщика газа обращаться в суд», - говорят в компании.

В ходе рейдовых мероприятий приставы ведут работы по аресту и изъятию имущества недобросовестных абонентов, а газовики отключают их от сети газоснабжения. Кроме того, по месту работы должников направляются исполнительные листы для перечисления части их заработной платы в счет погашения долга. Некоторые должники предпочитают сразу погашать образовавшуюся задолженность. Всего с начала года с них было взыскано более 97 млн руб.

Судебные приставы в рамках реализации рейдов с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» предлагают остановленным на дороге автомобилистам оплатить задолженности за газ на месте, обозначив перспективу ареста транспортного средства.

Василий Хитрых