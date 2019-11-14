Пассажиропоток аэропорта Геленджика с начала года вырос на 15,5%

За 10 месяцев текущего года услугами аэропорта Геленджика воспользовались 337,3 тыс. пассажиров. Это на 15,5 % больше, чем 2018 году, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С января по ноябрь в аэропорт курорта принял почти 165 тыс. человек (+ 16 % к 2018 году) и отправил 172,3 тыс. пассажиров (+ 15 % к 2018 году).

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. При этом доля пассажиров, обслуженных на московских рейсах, в 2019 году выросла на 9,7 % и составила более 280 тыс. человек. В тройку лидеров по объему перевозок за вошли «Аэрофлот», «ЮТэйр» и «Победа». Они обслужили в аэропорту Геленджика 244,6 тыс. пассажиров.

Отметим, в Краснодарском крае в настоящее время действуют пять аэропортов: в Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Ейске. Ейский аэропорт в настоящее время не работает на гражданскую авиацию. Международный аэропорт Краснодар за девять месяцев работы обслужил 3,5 млн человек, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Пассажиропоток в Международном аэропорту Анапа с начала 2019 года составил 1,5 млн человек, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Международный аэропорт Сочи за январь-сентябрь 2019 года обслужил 5,5 млн пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Василий Хитрых