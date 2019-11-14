Дольщики проблемного ЖК «Шоколад» в Сочи получат документы на жилье

134 семьи, вложившие деньги в строительство ЖК «Шоколад» в Сочи, смогут получить правоустанавливающие документы на своё жильё. Дом попал в краевой перечень проблемных объектов три года назад, с тех пор дольщики добивались решения жилищного вопроса. Проблему решали на заседаниях рабочей группы при прокуратуре. Власти отмечали, что застройщик нарушил параметры разрешённого строительства, кроме того, у него не был решен вопрос с земельными участками под зданием.

Напомним, в начале прошлого года в перечне, утверждённом губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и прокурором края Сергеем Табельским, значилось 28 проблемных объектов, расположенных в Сочи. Восемь из них уже исключены из этого списка.

Елена Рыжкова