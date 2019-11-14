В Тюмени осудили бизнесмена, который проиграл на ставках 15 млн рублей своей фирмы

Ленинский районный суд Тюмени осудил директора местной компании за хищение 15 млн руб., принадлежащих фирме. Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, 35-летнего мужчину, который ко всему прочему не имел регистрации на территории РФ, признали виновным в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и отправили в колонию на три года.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2017 года подсудимый похитил у своей фирмы больше 15 млн руб. и проиграл их, делая ставки в букмекерских конторах. Пропажа обнаружилась, когда банк приостановил операции по счету компании в связи с задолженностью по кредиту. Учредитель фирмы, где работал подсудимый, подал заявление в полицию, после чего было возбуждено дело.Пытаясь избежать наказания, мужчина уехал на малую родину в Шадринск Курганской области, но его задержали и заключили под стражу. После этого он добровольно возместил 500 тыс. руб. Суд взыскал с него в возмещение ущерба оставшиеся более 14,6 млн руб.