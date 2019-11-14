МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, уральские синоптики объявили штормовое предупреждение. «15 ноября в Свердловской области ожидается снег, местами сильный, на севере и в горах очень сильный, снежные заносы»,— пояснили в МЧС.

Как пояснили в ведомстве, штормовое предупреждение направлено в муниципальные образования, для принятия превентивных мер по недопущению аварийных ситуаций. Подразделения МЧС, аварийно-восстановительные бригады муниципалитетов переведены в режим повышенной готовности.

«Кто не вполне уверен в своих качествах по вождению лучше отказаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом. Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад»,— отметили в ведомстве.