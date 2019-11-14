Имущество ТПК «Кубань» выставлено на торги за 76,5 млн рублей

На публичных торгах реализуется имущество ООО «Торгово-промышленная компания ”Кубань“», в единственный лот стоимостью 76,5 млн руб. включена недвижимость (котельная, зерносклады, цех брикетирования и т. п.), а также дорога, артезианская скважина, и всевозможное промышленное оборудование и инструмент. Торги намечены на 8 февраля 2020 года. Информация об этом опубликована на ресурсе ЕФРСБ.

ООО «Торгово-промышленная компания ”Кубань“» признано банкротом в апреле 2017 года по иску ООО «Агра-Кубань», на момент подачи иска долг перед обществом составлял 618 млн руб. ООО «ТПК ”Кубань“» зарегистрирована в ст. Пластуновской Динского района в 2005 году. Стопроцентным собственником предприятия выступает Касим Магомедов. Основной вид деятельности: производство нерафинированных растительных масел и их фракций (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Андрей Ульченко