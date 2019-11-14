Тюменский врач спас мужчину на борту самолета

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца тюменской Областной клинической больницы №1 Дмитрий Хомутинин спас пассажира, который летел с ним одним рейсом в Москву.

Инцидент произошел прямо на борту воздушного судна, который 14 ноября совершал полет из Тюмени в столицу, сообщает 72.ru. Молодому человеку стало плохо из-за многочасового недосыпа. По счастливой случайности вместе с ним летело много врачей. Когда пассажир потерял сознание, они оказали ему необходимую помощь.

Однако позже выяснилось, что этого недостаточно. Бортпроводники обратились к Дмитрию Хомутинину. Врач ввел катетер в периферическую вену и на протяжении всего полета вводил молодому человеку глюкозу. Он заверил экипаж, что производить вынужденную посадку нет необходимости и следил за состоянием пассажира. В столице пострадавшего пассажира господин Хомутинин передал прибывшим медикам реанимационной бригады скорой помощи и медицины катастроф.