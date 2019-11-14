В Невьянске в честь погибшего на Кавказе сыщика назвали улицу

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в Невьянске была названа улица в честь погибшего в Грозном в 2001 году уральского сыщика Олега Ждановских. С апреля 2001 года он находился в длительной командировке на территории Чеченской Республики.

В один из дней в дежурную часть РОВД Грозного поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Маяковского – Краснознаменная из проходящего БТРа была обстреляна автобусная остановка. В результате пострадали мирные жители. «Оперативно-поисковая группа во главе с Олегом Ждановских выехала на место происшествия на служебной «Ниве», где попала в засаду. Двое неизвестных злоумышленников из автомата и пулемета обстреляли автомашину. Несмотря на полученные тяжелые огнестрельные ранения, бойцы группы дали достойный отпор нападавшим. К сожалению, спасти старшего лейтенанта Олега Ждановских не удалось, ранения оказались смертельными»,— пояснили в полицейском главке.

В итоге указом президента РФ Олег Ждановских был посмертно награжден «Орденом мужества». Позже было решено назвать в честь сыщика одну из улиц Невьянска.